Puolan puolustusministeri varoittaa: ”Rosvojoukot” – ennätysmäärä maahanmuuttajia, jotka hyökkäävät rajalle

Puolan puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz sanoi, että maata piirittävät ”rosvojoukot”, sillä Valko-Venäjän rajanylitysyrityksiä on tänä vuonna ollut lähes 20 000.

Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz ilmaisi Puolan parlamentissa pitämässään voimakkaassa puheessa huolensa tilanteesta Puolan ja Valko-Venäjän rajalla. Hän kuvaili tämän vuoden rajaturvallisuushaasteita ennennäkemättömiksi, sillä tänä vuonna on tähän mennessä yritetty ylittää Puolaan laittomasti noin 20 000 kertaa.

Kosiniak-Kamysz luonnehti hyökkääjiä ”rosvojoukoiksi”, jotka eivät ainoastaan uhkaa puolalaisia sotilaita vaan pyrkivät myös vaarantamaan maan turvallisuuden.

”Heidän tavoitteenaan ei ole hakea turvapaikkaa, vaan hyökätä upseereidemme kimppuun, ja heidät on koulutettu siihen. Tämä on Puolaan kohdistuvan hybridisodankäynnin korkein taso”, hän sanoi.

Puolustusministeri korosti puolalaisiin sotilaisiin kohdistuvan hyökkäyksen vakavuutta, josta on osoituksena varoituslaukausten huomattava lisääntyminen viime kuukausina. Pelkästään tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla upseerit ampuivat 1390 varoituslaukausta, mikä on jyrkkä nousu aiempiin vuosiin verrattuna.

Kosiniak-Kamysz mainitsi myös Valko-Venäjän perustaman erikoisyksikön, joka toimii Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ja helpottaa laittomien siirtolaisten salakuljetusta. Hän lisäsi, että myös kyberuhat ovat kasvussa, ja ennusti jopa 160 000 kyberhyökkäystä tänä vuonna.

Jännitteiden lisääntyessä Kosiniak-Kamysz korosti vankkojen turvatoimien tarpeellisuutta. Näitä ovat muun muassa operatiivisten taktiikoiden muuttaminen, virastojen välisen yhteistyön tehostaminen ja sotilaskaluston päivittäminen. Rajalle lähetetään lisäjoukkoja ja poliisivoimia sekä tarvittavaa lääketieteellistä tukea.

Lainsäädäntötoimenpiteistä puolustusministeri selitti, että ehdotettu laki synkronoisi poliisin, rajavartiolaitoksen ja armeijan toimet. Se sisältää säännöksiä vesitykkien käytöstä ja sulkee lainsäädännölliset aukot, joiden vuoksi Puola ei ole aiemmin ollut valmistautunut hybridisotaskenaarioihin.

”Meillä on lainsäädännössä aukko. Perustuslaki ei ennakoinut jotain hybridisodankäynnin kaltaista. Siinä otettiin huomioon sodan aika ja rauhan aika, mutta ei näiden tapahtumien välistä aikaa. Nyt elämme tällaista aikaa. Tämä aukko on täytettävä. On oltava mahdollisuus käyttää armeijaa tiukasti määritellyssä operaatiossa. Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen ja sotilaallinen toiminta tällä alueella on välttämätöntä”, hän sanoi.

Loppupuheenvuorossaan Kosiniak-Kamysz varoitti vaaroista, joita aiheutuu, jos sotilaallista vahvistamista koskevaa lakiesitystä ei tueta: ”Sotilaallisten joukkojemme vahvistamista vastaan äänestäminen on varomatonta. Joko äänestätte suuremman turvallisuuden puolesta tai sitten ette. Keskitietä ei ole olemassa”, hän totesi.

Lähde: Remix News