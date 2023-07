Puolan sisäministeri: Latvia, Liettua ja Puola ovat valmiita sulkemaan rajan Valko-Venäjän kanssa

Tällaisella toimenpiteellä Valko-Venäjä jäisi täysin eristyksiin Euroopasta.

”Puola, Latvia ja Liettua voivat yhdessä päättää sulkea rajansa Valko-Venäjän kanssa, jos Valko-Venäjän rajalla tapahtuu vakavia välikohtauksia, joissa Wagner-ryhmä on osallisena”, paljasti Puolan sisäministeri Mariusz Kamiński torstaina.

Puolan ministeri ei sulkenut pois sitä, että ”jos maat pitävät tätä oikeana reaktiona, se johtaa Valko-Venäjän täydelliseen eristämiseen”.

Puola päätti 19. heinäkuuta siirtää sotilasyksiköitä itään sen jälkeen, kun Wagnerin palkkasotilaat alkoivat kouluttaa Valko-Venäjän erikoisjoukkoja muutaman kilometrin päässä sen rajasta. Kaksi päivää myöhemmin Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Puolaa alueellisista pyrkimyksistä entisen Neuvostoliiton alueella ja sanoi, että mikä tahansa hyökkäys Valko-Venäjää vastaan katsottaisiin hyökkäykseksi Venäjää vastaan.

Prigozhinin palkkasotilaiden epäonnistuneen Moskovan-marssin jälkeen, jonka tarkoituksena oli kaataa puolustusministeri Sergei Shoigu ja esikuntapäällikkö Valeri Gerasimov, Wagner-ryhmä sai Valko-Venäjän hallitsijan Aleksandr Lukašenkon neuvotteleman mahdollisuuden siirtyä Valko-Venäjälle. Ainakin useita tuhansia palkkasotilaita suorittaa aluepuolustuskoulutusta tietyille armeijan yksiköille Valko-Venäjällä.

Putinin kanssa käydyssä keskustelussa Lukašenko väitetysti ”vitsaili”, että Prigozhinin väki stressaa häntä puhumalla ”matkoista Varsovaan ja Rzeszówiin”. Puola, joka kiistää Valko-Venäjän aluepyrkimykset, on ollut tärkeä turvapaikka Lukašenkon vastustajille. Varsovasta on tullut yksi Kiovan kiihkeimmistä tukijoista Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022.

Puolan ja Valko-Venäjän välistä maantieliikennettä on rajoitettu helmikuusta lähtien maiden välisten suhteiden kiristymisen vuoksi. Puola syytti Valko-Venäjää myös siitä, että se on keinotekoisesti provosoinut siirtolaiskriisiä rajalla työntämällä Lähi-idästä ja Afrikasta tulleita ihmisiä rajan yli. Valko-Venäjä on toistuvasti kiistänyt tämän.

Lähde: Remix