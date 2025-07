Puolan vaalitulosta ei todennäköisesti kumota

Puolan konservatiivisen presidentinvaalien voittajan Karol Nawrockin vaalitulosta tuskin kumotaan tässä vaiheessa.

Puolan syyttäjänvirasto on romuttamassa niiden toiveet, jotka odottivat sen tutkimusten muuttavan presidentinvaalien tulosta, jossa konservatiivinen Karol Nawrocki voitti niukasti.

Tällä hetkellä on käynnissä kaksi rinnakkaista oikeudenkäyntiä. Toisaalta korkein oikeus käsittelee vaalivalituksia, joita on jätetty noin 54 000. Toisaalta syyttäjänvirasto jatkaa toimintaansa ja on aloittanut menettelyt yksittäisten vaalilautakuntien sääntöjenvastaisuuksien vuoksi.

Korkein oikeus ilmoitti antavansa päätöslauselman presidentinvaalien pätevyydestä julkisessa istunnossa 1. heinäkuuta.

Ei mahdollisuutta kumota vaalitulosta

Money.pl-portaalin siteeraaman kansallisen syyttäjänviraston tietojen mukaan yksittäiset syyttäjänvirastot Puolassa ovat jo aloittaneet seitsemän tällaista tutkintaa, mutta niitä voi olla potentiaalisesti paljon enemmän.

Yleinen syyttäjä Adam Bodnar on jättänyt hakemukset äänestyslipukkeiden tarkastamiseksi 1 472 vaalilautakunnassa.

”Mitä vaikutuksia syyttäjän toimilla voi olla? Pahimmillaan rikossyytteitä nostetaan niille vaalilautakunnan jäsenille, jotka ovat syyllistyneet paljastuneisiin sääntörikkomuksiin. Toisin kuin jotkut valtakunnallisen äänten uudelleenlaskennan kannattajat luulevat, syyttäjän toimet eivät johda vaalituloksen mahdolliseen korjaamiseen”, Money.pl-sivuston raportissa todetaan.

”Syyttäjänvirasto ei ole elin, joka laskee äänet ja määrittää vaalituloksen. Meidän tehtävämme on käynnistää menettely, kun on perusteltu epäilys rikoksesta. Tällä ei tarvitse olla vaikutusta lopulliseen vaalitulokseen kansallisella tasolla”, toteaa syyttäjä Przemysław Nowak, kansallisen syyttäjänviraston tiedottaja.

Lisäksi Money.pl kirjoittaa: ”Nämä kaksi rinnakkaista prosessia – korkeimmassa oikeudessa ja syyttäjänvirastossa – aiheuttavat erityisiä riskejä koko tapauksen mahdollisen lopputuloksen kannalta. Korkein oikeus voi toimia vain harkittujen – ja hyväksyttyjen – vaalivalitusten puitteissa. Tämä tarkoittaa, että sen käsiteltäväksi tuleva otos on rajallinen, eikä äänien uudelleenlaskemisesta kaikissa 32 000 vaalilautakunnassa ole varmasti kyse, koska sille ei ole muodollisia perusteita.”

Lähde: Remix News

