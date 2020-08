Puolassa vietettiin neuvostobolševikeistä saadun voiton 100-vuotisjuhlaa – ”Vistulan ihme” pelasti Länsi-Euroopan bolševismin leviämiseltä

Varsovan taistelussa saavutetun voiton uskotaan pelastaneen Puolan itsenäisyyden ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja estäneen samalla bolševikkien vallankumouksen etenemisen Länsi-Eurooppaan.

Bolševismi oli kommunismin leniniläinen haara etenkin Neuvostoliitossa 1900-luvun alussa.

Kommunistien lyömistä juhlittiin Puolassa lauantaina useilla paikkakunnilla järjestetyissä tapahtumissa. Koronapandemian vuoksi aiemmin suunniteltua sotilasparaatia ei järjestetty.

Puolan ulkoministeriö julkaisi lyhyen videon Euroopan vapauden pelastaneesta taistelusta.

100 years ago the Polish Army stopped the Red Army in its tracks at the gates of Warsaw.

Thank to Poland’s 🇵🇱 victory, Bolshevik Russia failed to impose communist regime on Europe.

✌️The Battle of Warsaw – Poland’s victory for Europe’s freedom#Victory1920 pic.twitter.com/W39sNDVkPb

— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) August 15, 2020