Puoli miljoonaa laitonta siirtolaista jonottaa EU‑kansalaisuutta poliisiasemien kaaoksessa

Videot Roquetas de Marista ja Barcelonasta näyttävät, miten hallituksen armahdus on ajanut viranomaiset kaaoksen partaalle.

Espanjan etelärannikolla sijaitseva Roquetas de Marin poliisiasema on viime päivinä ajautunut täydelliseen kaaokseen. Syynä on Espanjan sosialistihallituksen päätös myöntää laaja armahdus sadoilletuhansille laittomasti maahan tulleille. Sama näky toistuu Barcelonassa ja muissa suurkaupungeissa: loputtomat jonot, tungos ja viranomaisten epätoivo, kun luvatta maahan saapuneet pyrkivät nyt oleskeluluvan ja EU‑liikkumisvapauden piiriin.

Hallitus on avannut oven kaikille, jotka väittävät asuneensa maassa vähintään viisi kuukautta ja joilla ei ole rikosrekisteriä. Käytännössä kukaan ei tiedä, miten ehtoja valvotaan – suuri osa tulijoista on “paperittomia”, eikä lähtömaiden viranomaisyhteistyö toimi.

“Olemme äärirajoilla”, kuvailee eräs poliisivirkailija La Gaceta ‑lehdelle. “Emme yksinkertaisesti tiedä, miten käsitellä kaikkia tapauksia.”

Caos en Roquetas de Mar (Almería): cientos de inmigrantes ilegales africanos colapsan una oficina de la Policía tras la «regularización» decretada por Pedro Sánchez Por Rubén Pulido (@rubnpulido)https://t.co/w3ezK3opz4 pic.twitter.com/RAJCpLNmuQ — LA GACETA (@gaceta_es) January 30, 2026

Armahdus antaa ensin vuoden mittaisen tilapäisen oleskeluluvan työoikeudella. Sen jälkeen tie pysyvään oleskeluun ja lopulta Espanjan kansalaisuuteen on avoin – ja kansalaisuuden myötä vapaa liikkuminen koko EU:ssa.

Hallitus puolustaa linjaansa – EU:n rajapuheille irvailua

Pääministeri Pedro Sánchez esiintyi sosiaalisessa mediassa ja väitti, ettei kyse ole mistään radikaalista, vaan “oikeuksien tunnustamisesta”. Samalla hän kuitenkin myöntää, että armahdus avaa siirtolaisille vapaan pääsyn koko Euroopan unionin alueelle – täysin vastoin Brysselin väitteitä “hallituista rajoista”.

“Milloin oikeuksien tunnustamisesta tuli radikaalia?” Sánchez kysyy videollaan.

Viranomaiset hukkuvat tapaamisiin – siirtolaiset jättävät ajanvarauksia noudattamatta

Armahdus on aiheuttanut valtavan ruuhkan myös seurantatapaamisiin ja viranomaisajanvarauksiin. Monet siirtolaiset jättävät sovitut ajat väliin, mikä pahentaa kaaosta entisestään ja lamauttaa virastojen toimintaa.

Spain's left-wing government announced it will grant legal status to around 500,000 undocumented immigrants. The impact of the announcement was seen almost immediately in Barcelona. pic.twitter.com/x2YdNeStV5 — DW News (@dwnews) January 30, 2026

Vuosien ajan jatkunut siirtolaistulva

Espanja on ollut jo pitkään yksi EU:n pääreiteistä Afrikasta tulevalle laittomalle maahanmuutolle. Välimeren yli saapuvat veneet ovat arkipäivää, ja kansalaisjärjestöt kuljettavat tulijoita EU‑maihin sen sijaan, että heidät palautettaisiin lähtöalueille.

Vuonna 2023 Espanjaan kirjattiin noin 56 800 laitonta saapumista. Vuonna 2024 rikottiin ennätys lähes 64 000 tulijalla, joista suurin osa saapui veneillä. Vuonna 2025 määrä laski noin 37 000:een – mutta paine ei ole kadonnut mihinkään.

Videot Roquetas de Marista ja Barcelonasta näyttävät, miltä joukkoarmahdus käytännössä näyttää: loputtomia jonoja, täpötäysiä virastoja ja viranomaisia, jotka yrittävät epätoivoisesti pitää järjestystä yllä.

