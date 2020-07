Puolta vaihtanut Saksan Al-Qaidan entinen jäsen maahanmuuttajista: ”He vihaavat Länttä ja kokevat eurooppalaiset vastustajikseen”

Serbiassa syntynyt Irfan Peci toimi Saksan Al-Qaidassa ennen luopumistaan islaminuskosta. Puolta vaihdettuaan Peci on auttanut viranomaisia paljastamaan islamistisia terroristiverkostoja.

Stuttgartin mellakoissa ei suotta huudettu ”Allah akbar”, Irfan Peci kertoo Wochenblickin haastattelussa. Hän uskoo, että islaminuskolla oli sijansa tapahtumissa.

– Se on muslimien uskonnollinen taisteluhuuto, entinen islamisti muistuttaa.

Pecin havaintojen mukaan monoliittimedia pyrkii olemaan kutsumatta Stuttgartissa mellakoinutta väestöryhmää sen oikealla nimellä. Muslimien sijaan puhutaan juhlijoista.

Samaan aikaan kun Black Lives Matter -mellakat pitävät Yhdysvaltoja otteessaan, Euroopan kaduilla leviää maahanmuuttajien väkivalta. Stuttgartin poliisi on pyrkinyt välttämään väliintuloa, koska poliitikot tulevat väliin ja estävät järjestyksen valvonnan, Peci toteaa viitaten Stuttgartin poliisin vahvistamaan tietoon.

– Näin luodaan alueita, joilla lait eivät päde. Viranomaisten kunnioitus ja väkivaltamonopoli katoavat.

Yhdysvalloissa levottomuuksia aiheuttava ilmiö voimistuu Euroopassa, jossa kolmansien maiden maahanmuuttajat näkevät itsensä uhreina: ”Euroopassa me maahanmuuttajat olemme kuin mustat USA:ssa, olemme syrjittyjä, meillä ei ole samoja mahdollisuuksia kuin teillä ja siksi kostamme ja vahingoitamme teitä”.

Mustat islamistit ja Antifa ottivat osaa Seattlen BLM-mellakoihin. Islamistien ja väkivaltaisen äärivasemmiston liitto ei tule Pecille yllätyksenä.

– Ei yllätä koska ennustin jotain tällaista jo vuosia sitten. Esimerkiksi keitä nähdään Palestiinaa tukevissa mielenosoituksissa? Vasemmistolaisia ja äärivasemmistolaisia. Sellainen liitto ilman muuta sopii islamisteille. Molemmilla on sama vihollinen: oikeisto ja islamin vihaajat.

Islamistit suhtautuvat mellakoihin käytännöllisesti. Äärivasemmiston mellakoidessa esimerkiksi vapun päivänä, islamistit käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja liittyvät mukaan kivittämään poliisia. Islamistien taholta kyse on myös voiman näytöstä. He pyrkivät osoittamaan yliotettaan yhteiskunnasta.

– He ovat alempia, he eivät ole muslimeja, he eivät ole minkään arvoisia. He ovat vastustajiamme, Peci kuvailee islamistimaahanmuuttajien kokemusta Lännen asukkaista.

Itävallassa kuitenkin turkkilaiset islamistit, äärinationalistiset harmaat sudet, hyökkäsivät kurdien ja äärivasemmistolaisten Antifan kimppuun. Peci uskoo ymmärtävänsä tapahtuman dynamiikan.

– Antifa vastustaa kurdien kanssa turkkilaista nationalismia. Rajoittamattoman maahanmuuton vuoksi näitä konflikteja nähdään täällä enenevässä määrin.

Ei ole sattumaa, että Wienin yhteenotto tapahtui Favoritin alueella, missä kauppakeskuksissa oleilevista ihmisistä 80-90 prosenttia saattaa olla maahanmuuttajia. Turkkilaiset nationalistit kokevat alueen kuluvan heille ja puolustavat sitä kurdeilta, Peci toteaa.