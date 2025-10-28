Puolustusministeriö torppasi 11 kiinteistökauppaa kansallisen turvallisuuden nimissä

Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 11 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Päätökset perustuvat kansallisen turvallisuuden ja huoltovarmuuden turvaamiseen.

Puolustusministeriö ilmoitti 24. lokakuuta 2025 tehneensä yhteensä 11 kielteistä päätöstä kiinteistöhankinnoista, joita olivat suunnitelleet ostajat Venäjältä, Israelista, Kazakstanista ja Kirgisiasta. Päätökset koskevat kiinteistöjä eri puolilla Suomea, ja ne perustuvat lakiin eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019).

Ministeri Häkkäsen mukaan kyse ei ole yksittäistapauksista, vaan laajemmasta turvallisuuspoliittisesta linjauksesta.

”Kiinteistöt ovat yksi hybridivaikuttamisen väylä. Siksi torjumme sellaiset kiinteistöhankinnat, joiden arvioimme uhkaavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta sekä mahdollisesti vaikeuttavan maanpuolustuksen järjestämistä”, Häkkänen perustelee.

Hän korostaa, että kiinteistökauppojen lupajärjestelmä muodostaa yhdessä kesällä voimaan tulleen venäläisiä ja valkovenäläisiä koskevan täyskiellon kanssa tehokkaan välineen turvallisuusuhkien torjumiseksi.

Kiinteistöt strategisilla alueilla

Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat seuraavilla paikkakunnilla:

Mikkeli

Parainen

Puumala

Taipalsaari

Savonlinna

Simo

Kouvola

Parikkala

Kolari

Tornio

Tarkempia tietoja kiinteistöjen tarkasta sijainnista tai pinta-alasta ei ole toistaiseksi julkistettu.

Kiinteistöt oli tarkoitus hankkia monipuolisiin käyttötarkoituksiin, kuten liiketoimintaan, metsätalouteen sekä asuin- ja virkistyskäyttöön. Ministeriön mukaan käyttötarkoitus ei kuitenkaan poista mahdollisia turvallisuusriskejä, mikäli sijainti tai ostajan tausta herättää huolta.

Laki antaa valtiolle torjuntavälineitä

Vuonna 2020 voimaan tullut laki eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019) velvoittaa EU- ja ETA-alueen ulkopuolisia ostajia hakemaan puolustusministeriöltä luvan kiinteistön hankintaan Suomessa. Lain tarkoituksena on varmistaa, ettei kiinteistökaupoilla vaaranneta kansallista turvallisuutta tai huoltovarmuutta.

Kesällä 2025 säädettiin lisäksi täyskielto, joka estää venäläisiä ja valkovenäläisiä ostamasta kiinteistöjä Suomesta kokonaan. Nyt tehdyt päätökset osoittavat, että myös muiden maiden kansalaisten kiinteistöhankintoja tarkastellaan entistä kriittisemmin.

Päätökset eivät vielä lainvoimaisia

Puolustusministeriön mukaan nyt annetut päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. Tämä tarkoittaa, että luvanhakijoilla on mahdollisuus hakea muutosta päätöksiin hallintooikeudesta.

Ministeriö ei ole toistaiseksi kommentoinut, kuinka moni hakijoista aikoo valittaa päätöksistä tai missä vaiheessa mahdolliset oikeusprosessit ovat.

