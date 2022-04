Puolustusministeriön mukaan venäläinen sukellusvene iskee Ukrainaan risteilyohjuksilla

Venäjän puolustusministeriö julkaisi videon Kalibr-risteilyohjusten laukaisusta sukellusveneestä.

Venäjä käytti Mustallamerellä diesel-sukellusvenettä iskeäkseen Ukrainan sotilaskohteisiin Kalibr-risteilyohjuksilla, mikä on ensimmäinen kerta, kun Moskova on ilmoittanut käyttävänsä sukellusvenelaivastoaan iskeäkseen entiseen neuvostonaapuriinsa.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi videon, jossa näkyy Kalibr-ohjusten laukaus. Ohjukset nousevat merestä ja kohoavat horisonttiin, Venäjän puolustusministeriön mukaan ukrainalaisiin sotilaskohteisiin.

Venäjän armeija on ilmoittanut käyttävänsä sukellusveneitä ukrainalaisiin kohteisiin, kertoi uutistoimisto Interfax perjantaina.

Lähde: Reuters, Ministry of Defence of the Russian Federation