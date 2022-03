Puolustusvaliokunta vaatii lainsäädäntömuutoksia ja rahoitusta vapaaehtoisen maanpuolustuksen lisäämiseksi

Eduskunnan Puolustusvaliokunta on tehnyt tänään pöytäkirjalausuman koskien vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaa. Lausumassa kehotetaan puolustusministeriötä lisäämään kertausharjoituksia ja ohjaamaan lisärahoitusta vapaaehtoisen maanpuolustukseen.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen (ps) perustelee lausumaa nopeasti muuttuneella turvallisuuspoliittisella tilanteella.

”Ukrainan sodan myötä suomalaisten maanpuolustustahto ja halukkuus koulutuksiin on kasvanut räjähdysmäisesti. Tähän huutoon on nyt pystyttävä vastaamaan”, Ronkainen kertoo.

Puolustusvaliokunta perää myös lainsäädäntömuutoksia Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n toimintaedellytysten parantamiseksi. Nykyinen maanpuolustuslaki rajaa Puolustusvoimien sarjatulta ampuvat aseet pois MPK:n käytöstä.

”On täysin käsittämätöntä, että MPK:n ampumaharjoituksissa ei voida käyttää puolustusvoimien aseita, joissa on sarjatulitoiminto. Ampuminen on keskeisimpiä sotilastaitoja ja tosipaikan tullen reserviläisille jaetaan sarjatuliaseet”, Ronkainen sanoo.

MPK toteuttaa lakisääteisten tehtäviensä ohella myös ei-aseellista varautumis- ja turvallisuuskoulutusta (VARTU). VARTU ei kuulu valtionavun piiriin, mutta on erityisen tärkeää toimintaa naisille ja miehille, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta tai ovat sijoitetun reservin ulkopuolella. Ronkainen ehdottaa VARTU-toimintaa valtion rahoituksen piirin

”Kaikilla Suomen kansalaisilla on maanpuolustusvelvollisuus, mutta kaikki maanpuolustus ei ole aseellista. On ainoastaan Suomen etu, jos pystymme varautumaan kriiseihin mahdollisimman monipuolisesti – sota on yksi vakavimmista kriiseistä, mutta ei ainoa mahdollinen”, Ronkainen perustelee.

Lähde: Eduskunta