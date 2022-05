Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati järjestetään Helsingissä

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati järjestetään 4. kesäkuuta 2022 Helsingissä. Ohjelmassa on paraatikatselmuksen ja ohimarssin lisäksi muun muassa kalustonäyttely ja Puolustusvoimien kesäkiertueen konsertti. Tapahtumiin on vapaa pääsy, kerrotaan Maavoimien julkaisemassa tiedotteessa.

Paraatin teemana on Valmiutta joka hetki – Puolustusvoimat Suomen turvana, ja siihen osallistuu joukkoja Maa-, Meri- ja Ilmavoimista, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Rajavartiolaitoksesta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä. Paraatiin osallistuu joukkoja yhteensä yli 1 600 henkilöä, yli 40 ajoneuvoa ja 14 ilma-alusta sekä viranomaisten yhteinen koiraosasto.

Paraatin ottaa vastaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö seurassaan puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen. Kenttähartauden pitää kenttäpiispa Pekka Särkiö, ja paraatijoukkoja komentaa maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Pasi Välimäki.

Paraatikatselmus järjestetään kello 12 Senaatintorilla. Joukot ryhmittyvät Senaatintorille kello 11.15 alkaen. Myös ohimarssin ajoneuvot miehistöineen ovat mukana katselmuksessa. Ajoneuvot ryhmitetään Senaatintorille 3.6. illan aikana.

Ohimarssi alkaa kello 13.30 Mannerheimintiellä Simonkadun–Kaivokadun tasalta ja etenee Musiikkitalon suuntaan. Ohimarssin vastaanottopaikka on Musiikkitalon edustalla.

Ensimmäistä kertaa paraatitapahtumassa nähdään myös Maavoimille hankittu uusi esisarjan panssaroitu 6×6-miehistönkuljetusajoneuvo.

Ohimarssiin osallistuu myös viranomaisten yhteinen koiraosasto. Ohimarssin ylilennoissa nähdään Maavoimien NH90-kuljetushelikoptereita ja Hughes MD500-kevythelikoptereita sekä Ilmavoimien Hornet-monitoimihävittäjiä ja Hawk-suihkuharjoituskoneita. Ylilennoista aiheutuu melua Helsingin alueella.

Kansalaistorilla on Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten yhteinen koko päivän kestävä kalustonäyttely. Kalustonäyttelyssä voi tutustua tarkemmin ohimarssissa nähtävään kalustoon. Eteläsatamassa on nähtävillä Merivoimien aluksia ja muiden viranomaisten alus- ja venekalustoa.

Päivä huipentuu Kansalaistorilla Puolustusvoimien kesäkiertueen konserttiin, jossa esiintyvät llmavoimien Big Band solistinaan Heikki Silvennoinen, Kaartin Combo solistinaan Souls of Women sekä Varusmiessoittokunnan Show Band.

Paraatin järjestelyistä vastaa Kaartin jääkärirykmentti. Yleisölle paraatin juontaa tubettaja Jalmafi, reservin vänrikki Jalmari Karvinen.

Paraatipäivän ohjelma

kello

8.00 Juhlallinen lipunnosto Päävartiossa (Meritullintori 2)

9.00 Seppeleenlaskutilaisuus Hietaniemessä

10.00 Juhlajumalanpalvelus Tuomiokirkossa

10–19 Kalustonäyttely Kansalaistorilla

10–19 Aluksia nähtävänä Eteläsatamassa

11.15 alkaen Paraatijoukkojen ryhmittyminen katselmukseen Senaatintorilla

12.00 Paraatikatselmus Senaatintorilla

13.30 Ohimarssi Mannerheimintiellä

16–19 Puolustusvoimien kesäkiertueen konsertti Kansalaistorilla

Paraati vaikuttaa Helsingin liikenteeseen

Paraatijärjestelyt aloitetaan tapahtumapaikoilla 3.6. aikana. Yleisöä pyydetään saapumaan 4.6. tapahtumapaikoille hyvissä ajoin ja huomioimaan, että paraati vaikuttaa liikennejärjestelyihin laajasti Helsingin keskustan alueella.

Ajoneuvoilla liikkumista on syytä välttää keskustassa paraatitapahtumien aikana, koska osa kaduista ja alueista varataan kokonaisuudessaan paraatikäyttöön. Puolustusvoimat, Helsingin kaupunki, Helsingin poliisi ja Helsingin seudun liikenne tiedottavat liikennejärjestelyistä tarkemmin viikosta 21 alkaen.

Tervetuloa!

Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja toivotamme yleisön tervetulleeksi seuraamaan päivän tapahtumia. Pyydämme myös huomioimaan mahdolliset terveysviranomaisten yleisötapahtumia koskevat koronaohjeet ja -suositukset ja muistutamme, että paraatialue on lentokieltoaluetta, ja dronejen lennättäminen on ehdottomasti kielletty tapahtuman turvallisuuden vuoksi.

Paraatiin voi osallistua ja sitä voi seurata myös verkossa Puolustusvoimien kanavilla:

Maavoimat