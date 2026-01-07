Puolustusvoimat palauttaa varusmiesten ja reserviläisten koulutukseen taidon, joka ehti jo painua unholaan

Reserviläiset ja varusmiehet saavat pian oppia taidon, joka ehti jo kadota sukupolvelta.

Jalkaväkimiinojen käyttöä ei ole opetettu varusmiehille yli kymmeneen vuoteen, mutta nyt tilanne muuttuu. Puolustusvoimat kertoo, että koulutus palaa ohjelmaan hallitusti ja osana kokonaisvaltaista puolustuksen kehittämistä.

– “Miinojen käyttöön liittyvä osaaminen on säilytetty Puolustusvoimissa, mutta varusmiehiä ei ole koulutettu niiden käyttöön yli vuosikymmeneen,” todetaan virallisessa tiedotteessa.

Päätös ei ole pelkkä tekninen muutos, vaan symbolinen paluu vanhaan sotilasperinteeseen. Kansainväliset sopimukset ja kiistat miinojen käytöstä luovat taustajännitteen, mutta Puolustusvoimat painottaa, että koulutus toteutetaan hallitusti ja turvallisesti.

Asiantuntijoiden mukaan ratkaisu heijastaa kiristynyttä geopoliittista ilmapiiriä. Kun Euroopan turvallisuustilanne horjuu, vanhat keinot otetaan jälleen käyttöön – ja nuoret miehet sekä reserviläiset saavat käsiinsä taidon, jota pidettiin jo kadonneena.

