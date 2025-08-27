Purra esitti miljardin euron säästöjä: ”Kyseessä on kaksoiskatastrofi – hyvinvointiyhteiskunnan loppu”

Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan miljardin euron säästöjä valtiontalouteen ei olisi luvassa, jos hän ei niitä olisi esittänyt. Hän puhui asiasta puheessaan puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa tiistaina.

Tiedotustilaisuudessa hän lisäsi, että säästöjä ei ollut etukäteen valmisteltu hallituksessa. Ilman tätä miljardin euron säästöpakettiehdotusta olisi hänestä selvää, ettei hallitus pääsisi tavoitteeseensa taittaa velkasuhde vaalikauden loppuun mennessä.

Purra ehdotti elokuun alussa usean kohdan listan menoleikkauksista. Budjettiehdotus sisälsi uusia sopeutustoimia lähes 0,9 miljardia euroa ensi vuonna. Toimien vaikutus kasvaisi ehdotuksen mukaan yhteen miljardiin vuonna 2027.

Purran säästölistasta ja budjettiprosessista nousi äläkkä, kun hallituskumppaneiden kokoomuksen ja RKP:n ministerit tyrmäsivät tuoreeltaan ehdotuksen liian poliittisena.

Hallituksen on määrä sopia budjettiesityksensä sisällöstä omassa budjettiriihessään ensi viikon alussa. Purra sanoi uskovansa, että miljardin euron sopeutustoimista löydetään hallituksessa sopu.

– Sanotaanko niin, että pikkuisen konkeloa on, mutta uskon, että jonkinlaiseen maaliin päästään.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi viikonloppuna, että tällä hetkellä näyttää siltä, että miljardin euron säästölistasta päästään sopuun.

”Joku voisi kutsua korruptioksi”

Purra esitti kuun alussa julkaistussa budjettiesityksessään muun muassa 100 miljoonan euron leikkauksia sosiaali- ja terveysministeriön järjestöavustuksiin. Purra puolusti uusia leikkauksia ja väitti osan sote-järjestöistä olevan poliittisten puolueiden vaikutteiden alla.

– Siellä tuntuu aika paljon erilaisissa järjestöissä olevan poliittisten puolueiden joko entisiä tai mukana olevia toimijoita. On ihan selvää, että tämä vääristää tätä rakennetta, rahoitusta, lobbaamista. Joku voisi kutsua sitä jopa korruptioksi, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän ei eritellyt, mihin yksittäisiin järjestöihin hän kommentillaan mahdollisesti viittaa ja mihin järjestöihin säästöt pitäisi kohdistaa. Järjestökenttään on tehty tällä kaudella jo säästöjä.

Purra toisti sen, että puolue haluaa leikata toissijaisista menoista, ei ensisijaisista, kuten sosiaaliturvasta tai sosiaali- ja terveyspalveluista.

Purran säästöehdotusten listalla on leikkauksia muun muassa kehitysapuun. Kunnille ja hyvinvointialueille maksettavia kotoutumiskorvauksia hän ehdotti lakkautettavaksi ja kiintiöpakolaisten vastaanottoa lopetettavaksi.

Kansalaisuusperusteinen järjestelmä

Kansanedustajille pitämässään puheessa Purra puhui pitkään maahanmuuton ongelmista. Hän sanoi, että vaikean julkisen talouden tilanteen lisäksi maahanmuuttajien osuuden kasvu Suomessa tarkoittaa hyvinvointiyhteiskunnan loppua. Hän käytti tästä nimitystä ”kaksoiskatastrofi”.

– Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta hoitaa, auttaa, hoivaa, paapoo koko ajan yhä enemmän muita kuin suomalaisia.

– Yhdistettynä julkisen talouden ongelmiin, joita olen kuvannut, kyseessä on kaksoiskatastrofi, Purra jatkoi.

Hallituksen jo päättämät toimet maahanmuuton kiristämiseksi ovat hänen mukaansa tärkeitä, mutta toimia tarvitaan lisää.

– Hyvinvointiyhteiskunnan suojelemiseksi tarvitsemme ennemmin tai myöhemmin kansalaisuusperusteisen järjestelmän. Vain Suomen kansalaisten pitää olla oikeutettuja sosiaaliturvaan ja yhtään laajempiin sote-palveluihin.

Kesäkokous jatkuu keskiviikkona.

STT

Lue lisää aiheesta: