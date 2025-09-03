Purra: Hallitus on päättänyt uusista miljardin euron sopeutustoimista, ei leikkauksia sosiaaliturvaan

Hallitus on päättänyt uusista miljardin euron sopeutustoimista vuodelle 2027. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitteli säästökohteita tiedotustilaisuudessa myöhään illalla. Hallituksen budjettiesityksessä ei ole leikkauksia esimerkiksi sosiaaliturvaan. Uudet sopeutustoimet kohdistuvat etenkin korkotukilainavaltuuteen ja yritystukiin, joista leikataan yhteensä noin 140 miljoonaa euroa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.): Olen tyytyväinen siihen, että olemme jälleen kerran pystyneet tekemään vaikeita päätöksiä, vaikeassa ajassa. Puutumme velkaantumiseen, panostamme työllisyyden ja talouden kasvuun ja vahvistamme puolustusta.

Nuorille työttömille tulossa uusi työllistymisseteli

Hallitus on päättänyt täsmälääkkeistä nuorisotyöttömyyteen. Se aikoo toteuttaa muun muassa uuden nuorten työllistymissetelin, jolla pyritään työllistämään nuoria työttömiä yrityksiin vähintään puolen vuoden ajaksi. Työllistymisseteliin esitetään kohdennettavaksi 30 miljoonaa euroa.

Ajatus on, että seteli koskisi 18-29-vuotiaita. Se on tarkoitettu erityisesti nuorille, joilla ei ole kertynyttä työhistoriaa tai koulutusta tai se on vähäistä.

Tilastojen mukaan kesäkuun lopussa alle 25-vuotiaita oli työttömänä yli 40 000, mikä on noin 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Lisäksi hallitus on valmistellut muutoksia, joiden myötä työttömät voisivat opiskella nykyistä enemmän menettämättä työttömyysturvaansa. Tarkoitus on vapauttaa opintoja, joita työtön työnhakija voi suorittaa avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tämä koskee yli 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita.

STT

