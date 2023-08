Purra ja Kaleva vaativat Tiitisen listan julkaisua

Riikka Purra ja Atte Kaleva vaativat Tiitisen listan julkaisua: ”Nykyään näyttää olevan muotia kaivella vanhoja asioita. Kaivellaan siis kerrankin kunnolla: Tiitisen lista pitää julkistaa välittömästi!”

Kokoomuksen Atte Kaleva ja perussuomalaisten Riikka Purra ovat hiljattain vaatineet Tiitisen listan julkaisemista. Myös sisäministeri Mari Rantanen on kannattanut sen julkaisua. Tiitisen listaksi kutsuttu nimilista luovutettiin 1990-luvulla suojelupoliisin päällikkö Seppo Tiitiselle Länsi-Saksan turvallisuuspalevelu BND:n toimesta. Listalla mainittiin kahdeksantoista suomalaista jotka olivat yhteyksissä Itä-Saksan turvallisuuspalvelu Stasiin. Suojelupoliisin 60-vuotisen salassapitoajan takia lista pysyy toistaiseksi arkistoissa vuoteen 2050 saakka.

Kaleva otti salattuun listaan kantaa Twitterissä, jossa hän vaati sen välitöntä julkaisua. Myös valtiovarainministeri Riikka Purra ilmoitti tahtonsa julkaista Tiitisen lista. Julkaisuissaan molemmat ministerit huomauttivat miten vanhojen asioiden julkituominen on nykyään muodissa, viitaten selvästi Wille Rydmania koskeviin media kohuihin. Olisi siis aika kaivaa esille harmittomiin yksityisviesteihin verrattuna paljon vakavaluonteisempaa tietoa.

Suojelupoliisin silloinen päällikkö Seppo Tiitinen on kertonut että listalla mainitut suomalaiset olivat enimmäkseen ”yhteiskunnallisia asioita harrastavia ihmisiä” sekä tutkijoita. Helsingin Sanomien lähteiden mukaan listalla oli myös muutama silloinen kansanedustaja. Muistelmissaan Tiitinen on ilmoittanut unohtaneensa listalla mainitut nimet. Hän on kuitenkin melko varma että listalla ei ollut esimerkiksi Kalevi Sorsan tai Tarja Halosen kaltaisia vaikutusvaltaisia poliitikkoja. Vaikka lista ei pitänyt sisällään niin sanottua yhteiskunnan kermaa, otti Tiitinen sen jokatapauksessa puheeksi presidentti Mauno Koiviston kanssa heinäkuussa 1990. Miehet tulivat siihen yhteisymmärrykseen ettei listan nimistä aloiteta esitutkintaa. Nyt jo edesmennyt presidentti Koivisto on ilmoittanut tukevansa listan julkaisemista Helsingin Sanomien tekemässä haastattelussa vuonna 2007. ”Salaamisesta on enemmän haittaa kuin sen julkistamisesta”, Koivisto totesi. Suojelupoliisi puolestaan on ilmoittanut että listan julkaiseminen loukkaisi mainittujen henkilöiden yksityisyyttä, minkä takia sitä ei tulisi julkaista.

