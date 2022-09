Putin antoi määräyksen sotilaiden osittaisesta liikekannallepanosta

Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi keskiviikkona reserviläisten osittaisen liikekannallepanon. Tämä riskialtis ja erittäin epäsuosittu toimenpide on seurausta hänen joukkojensa kokemista nöyryyttävistä takaiskuista lähes seitsemän kuukautta Ukrainan valtauksen jälkeen.

Venäjän ensimmäinen vastaavanlainen palvelukseen kutsuminen sitten toisen maailmansodan lisäsi jännitteitä Ukrainan länsimaisten tukijoiden kanssa, jotka pitivät sitä heikkouden ja epätoivon osoituksena.

Toimenpide sai myös jotkut venäläiset kiireesti ostamaan lentolippuja pois maasta, ja satoja ihmisiä pidätettiin sodanvastaisissa mielenosoituksissa eri puolilla Venäjää.

Seitsemänminuuttisessa valtakunnallisessa televisiopuheessaan Putin varoitti länsimaita myös siitä, että hän ei bluffaa, ja että hän aikoo käyttää kaikki mahdolliset keinot suojellakseen Venäjää. Tämä oli ilmeinen viittaus hänen ydinasearsenaaliinsa. Hän on aiemmin sanonut länsimaille, että Venäjää ei saa asettaa selkä seinää vasten, ja moittinut Nato-maita aseiden toimittamisesta Ukrainaan.

Kremlillä on ollut vaikeuksia täydentää joukkojaan Ukrainassa; on jopa raportoitu laajamittaisesta värväyksestä vankiloissa.

Virkamiesten mukaan kutsuttavien reserviläisten kokonaismäärä voi olla jopa 300 000. Putinin asetus, jolla valtuutettiin osittainen mobilisointi, joka tuli voimaan välittömästi. Asetuksessa annettiin kuitenkin vain vähän yksityiskohtia, mikä herätti epäilyjä siitä, että luonnosta voitaisiin laajentaa milloin tahansa. Erityisesti yksi lauseke pidettiin salassa.

Mielenosoitukset puhkesivat ympäri Venäjää

Huolimatta Venäjän ankarista laeista, jotka kieltävät armeijan ja sodan arvostelun, mielenosoitukset puhkesivat ympäri maata. Riippumattoman venäläisen ihmisoikeusryhmän OVD-Infon mukaan yli 800 venäläistä pidätettiin sodanvastaisissa mielenosoituksissa 37 kaupungissa, muun muassa Moskovassa ja Pietarissa.

AP:n kuvausryhmä Moskovassa todisti ainakin tusinan pidätystä pääkaupungissa järjestetyn mielenosoituksen ensimmäisten 15 minuutin aikana.

”Minä en pelkää. En pelkää mitään. Arvokkain asia, jonka he voivat ottaa meiltä, on lastemme elämä. En anna heille lapseni henkeä”, sanoi eräs moskovalainen, joka kieltäytyi antamasta nimeään. Kysyttäessä, auttaako protestoiminen, hän sanoi: ”Se ei auta, mutta on kansalaisvelvollisuuteni ilmaista kantani. Ei sodalle!”

Vesna-oppositioliike kehotti mielenosoituksiin ja sanoi: ”Tuhannet venäläiset miehet – isämme, veljemme ja aviomiehemme – joutuvat sodan lihamyllyyn. Minkä vuoksi he kuolevat? Minkä vuoksi äidit ja lapset itkevät?”

Moskovan syyttäjänvirasto varoitti verkossa leviävien mielenosoituskutsujen yhteydessä, että tällaisten toimien järjestämisestä tai niihin osallistumisesta voi seurata jopa 15 vuoden vankeusrangaistus. Viranomaiset ovat antaneet samanlaisia varoituksia myös muiden mielenosoitusten yhteydessä. Keskiviikon mielenosoitukset olivat ensimmäiset valtakunnalliset sodanvastaiset protestit sen jälkeen, kun taistelut alkoivat helmikuun lopulla.

Putinin ilmoittama rintamalinja 1 000 kilometriä

Jotkut venäläiset yrittivät lähteä maasta, ja lennot olivat nopeasti täyteen varattuja.

Armeniaan Sergei saapui 17-vuotiaan poikansa kanssa ja sanoi, että he olivat valmistautuneet tällaiseen skenaarioon. Venäläinen Valeri sanoi, että hänen vaimonsa perhe asuu Kiovassa, eikä mobilisoituminen tule hänelle kysymykseen ”jo pelkästään moraalisten näkökohtien vuoksi”. Molemmat miehet kieltäytyivät antamasta sukunimeään.

Valtion viestintäviranomainen Roskomnadzor varoitti myös tiedotusvälineitä, että pääsy niiden verkkosivuille estetään, jos ne välittävät ”vääriä tietoja” liikekannallepanosta. Jäi epäselväksi, mitä se tarkalleen ottaen tarkoitti.

Kutsuessaan liikekannallepanoa Putin viittasi rintamalinjan pituuteen, jonka hän sanoi olevan yli 1 000 kilometriä. Hän sanoi myös, että Venäjä taistelee tehokkaasti länsimaiden yhteenlaskettua sotilaallista voimaa vastaan.

”Sota pahenee ja syvenee”

Läntiset johtajat sanoivat, että liikekannallepano oli vastaus Venäjän viimeaikaisiin taistelutappioihin Ukrainassa.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby sanoi, että Putinin puhe on ”ehdottomasti merkki siitä, että hän joutuu ponnistelemaan, ja me tiedämme sen”.

Presidentti Joe Biden julisti YK:n yleiskokouksessa: ”Seisomme solidaarisesti Venäjän aggressiota vastaan, piste.” Hänen mukaansa Putinin uudet ydinaseuhkaukset Eurooppaa vastaan osoittavat ”holtitonta piittaamattomuutta” Venäjän velvollisuuksista ydinaseiden ydinsulkusopimuksen allekirjoittajana.

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi sanoi: ”Liikekannallepano tarkoittaa, että sota pahenee ja syvenee, ja Putin yrittää saada mahdollisimman monet ihmiset mukaan. Tämä tehdään vain siksi, että yksi henkilö saisi pitää otteensa henkilökohtaisesta vallastaan.”

Itä- ja Etelä-Ukrainassa kansanäänestys Venäjään liittymisestä

Osittainen liikekannallepanomääräys annettiin päivä sen jälkeen, kun Venäjän hallitsemat alueet Itä- ja Etelä-Ukrainassa ilmoittivat suunnitelmista järjestää kansanäänestys siitä, että niistä tulisi erottamaton osa Venäjää. Tämä voisi lopulta antaa Moskovalle mahdollisuuden kiihdyttää sotaa. Kansanäänestykset alkavat perjantaina Luhanskin, Hersonin ja osittain Venäjän hallitsemilla Zaporizhzhian ja Donetskin alueilla.

Äänestys menee lähes varmasti Venäjän eduksi. Ulkomaiset johtajat kutsuvat äänestyksiä jo nyt laittomiksi ja ei-sitoviksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan se on ”teeskentelyä ja meluamista”, jolla pyritään harhauttamaan yleisöä.

Michael Kofman, Washingtonissa sijaitsevan CNA:n ajatushautomon Venäjä-tutkimusten johtajan mukaan Putin on asettanut hallintonsa panokseksi sotaan ja että alueiden liittäminen ”on piste, josta ei ole enää paluuta”, samoin kuin liikekannallepano ”jossain määrin”.

Asianmukaisen taistelu- ja palveluskokemuksen omaavat henkilöt mobilisoidaan

”Osittainen liikekannallepano vaikuttaa kaikkiin. Ja kaikki Venäjällä ymmärtävät, että he voivat olla seuraavassa aallossa, ja tämä on vasta ensimmäinen aalto”, Kofman sanoi.

Kirby kertoi ABC:n ”Good Morning America” -ohjelmassa, että ”Venäjä on menettänyt kymmeniätuhansia uhreja, sillä on johtamisongelmia, surkea joukkojen moraali, karkuruusongelmia ja se pakottaa haavoittuneet takaisin taisteluun”.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu, joka myös puhui keskiviikkona Venäjän televisiossa, sanoi, että ”vain ne, joilla on asianmukainen taistelu- ja palveluskokemus, mobilisoidaan.” Hänen mukaansa noin 25 miljoonaa ihmistä täyttää nämä kriteerit, mutta vain noin 1 prosentti heistä mobilisoidaan.

Ei käynyt kuitenkaan ilmi, kuinka monta vuotta taistelukokemusta tai millainen koulutustaso sotilailla on oltava, jotta heidät voidaan mobilisoida. Putinin asetuksen toinen keskeinen lauseke estää useimpia ammattisotilaita irtisanomasta sopimuksiaan ennen kuin osittainen liikekannallepano on päättynyt.

Putin syytti länttä ”ydinvoiman kiristämisestä”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut laajan kansainvälisen arvostelun kohteena YK:n yleiskokouksessa, joka on pitänyt yllä voimakasta diplomaattista painostusta Moskovaa kohtaan. Zelenskyin oli määrä puhua yleiskokoukselle nauhoitetussa puheessa myöhemmin keskiviikkona. Putin ei osallistunut kokoukseen.

Zelenskyin tiedottaja kutsui liikekannallepanoa ”suureksi tragediaksi” Venäjän kansalle.

Putinin mobilisointikikka voi koitua takaiskuksi tekemällä sodasta epäsuositun kotimaassa ja vahingoittamalla hänen omaa asemaansa. Samalla se myös myöntää Venäjän sotilaalliset puutteet.

Ukrainan vastahyökkäys tässä kuussa otti sotilaallisen aloitteen pois Venäjältä ja valloitti Ukrainassa laajoja alueita, joita venäläiset aiemmin pitivät hallussaan.

Venäjän liikekannallepanolla ei todennäköisesti ole seurauksia taistelukentällä kuukausiin, koska koulutusmahdollisuuksia ja kalustoa ei ole riittävästi.

Venäläinen poliittinen analyytikko Dmitri Oreshkin sanoi, että kyseessä vaikutti olevan ”epätoivoinen teko”.

”Ihmiset kiertävät tätä mobilisaatiota kaikin mahdollisin tavoin, lahjovat tiensä ulos tästä liikekannallepanosta ja lähtevät pois maasta”, hän sanoi.

Hän kuvasi ilmoitusta ”valtavaksi henkilökohtaiseksi iskuksi Venäjän kansalaisille, jotka vielä viime aikoihin asti (osallistuivat vihamielisyyksiin) mielellään, istuivat sohvallaan ja katsoivat televisiota. Ja nyt sota on tullut myös heidän kotiinsa.”

Puheessaan, joka oli paljon lyhyempi kuin aiemmat sotaa koskevat puheet, Putin syytti länttä ”ydinvoiman kiristämisestä”. Hän väitti ”joidenkin Naton johtavien maiden korkean tason edustajien antaneen lausuntoja mahdollisuudesta käyttää joukkotuhoydinaseita Venäjää vastaan”.

Hän ei tarkentanut asiaa.

”Kun maamme alueellinen koskemattomuus on uhattuna, käytämme varmasti kaikkia käytettävissämme olevia keinoja suojellaksemme Venäjää ja kansaamme”, Putin sanoi.

Muissa asioissa keskiviikkona kahden yhdysvaltalaisen sotaveteraanin sukulaiset, jotka katosivat taistellessaan Venäjää vastaan Ukrainan joukkojen kanssa, kertoivat, että heidät oli vapautettu noin kolmen kuukauden vankeuden jälkeen. He olivat osa Saudi-Arabian järjestämää 10 vangin vaihtokauppaa Yhdysvalloista, Marokosta, Isosta-Britanniasta, Ruotsista ja Kroatiasta.

Lähde: AP