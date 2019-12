Puukotuksia osattomien juhlassa Saksassa

Ikävästi päättyi jouluaaton juhla yksinäisille ja osattomille Pyhän Nikolain kirkossa Auen taajamassa Saksissa. Sanasodasta alkanut tilanne kärjistyi kahteen puukotukseen. Asialla oli joukko arabeja, kohteena tilaisuuteen osallistunut iranilainen mies. Vakavasti puukotettiin seurakunnan aktiivia, joka koetti estää väkivallanteon.

Osattomien juhlaa Auessa on järjestetty vuosikausia. Kirkossa oli satakunta henkilöä, joista melkein puolet ulkomaalaistaustaisia. Lahjoja jakaessa syntyi 53-vuotiaan syyrialaisen ja 34-vuotiaan iranilaisen kesken suukopua. Syyrialainen poistui kehotuksesta paikalta. Pian kirkkoon saapui seitsemän, poliisin mukaan arabeilta vaikuttavaa miestä, jotka pyrkivät käymään iranilaisen kimppuun. Tätä pyrki estämään 51-vuotias seurakunta-aktiivi, joka sai vaarallisia puukoniskuja vatsaansa; 34-vuotias sai lievempiä vammoja. Paikalle tunkeutunut joukko juoksi paikalta.

Poliisi on pidättänyt syyrialaisen kotoaan. Epäselvää on, kuka tai ketkä syyllistyivät puukotuksiin. Ryhmään osallistuneet muut henkilöt ovat vielä vapaalla jalalla. Vaarallisesti haavoittunut seurakuntalainen leikattiin sairaalassa hätäoperaatiossa. Hänen tilansa on vakaa.

Seurakunnan taholta korostetaan, että tilaisuuden muu väki halusi viettää rauhallista juhlaa. Eri seurakuntien 25 vapaaehtoista on osallistunut järjestelyihin, tarjoiluun ja kuljetuksiin. Nyt heidän kanssaan keskustellaan perinteen jatkamisesta. Tapaus on järkyttänyt niin osallistujia kuin järjestäjiä. Vakavasti loukkaantunut kuuluu seurakunnan kunniajäseniin.

Liittopäiväedustaja Alexander Krauss (CDU) sanoi, ettei vieraanvaraisuuden väärinkäyttö voi jäädä seurauksitta. Paikallinen kunnallismies Stefan Harting (AfD) ilmoitti järjestävänsä Viattomien lasten päivänä toritilaisuuden protestoidakseen ylenmääräistä maahanmuuttoa.

Aue – Bad Schelma on noin 20 000 asukkaan vuoden 2019 kuntaliitoksessa syntynyt kaupunki, joka sijaitsee Erzgebirgen alueella Zwickaun kaakkoispuolella .

