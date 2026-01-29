Puukotuksia, uhkauksia ja ulostetta käytävillä – poliisi määrätään vartioimaan kouluja

Saksan koulut painivat väkivallan alla, ja viranomaiset myöntävät tilanteen karanneen käsistä: poliisi määrätään luokkahuoneisiin.

Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltiossa viranomaiset ovat joutuneet turvautumaan poikkeuksellisiin toimiin: poliisi määrätään päivystämään Ludwigshafenissa sijaitsevaa Karolina-Burger-Realschule plus -koulua, jossa väkivalta ja uhkailu ovat karanneet täysin hallinnasta. Koulun arki on muuttunut niin turvattomaksi, että opettajat kuvaavat sitä “yhtenä maan ongelmallisimmista oppilaitoksista” .

Bildin mukaan viime lukuvuoden aikana koulusta on kirjattu 118 rikosilmoitusta ja lähes sata palokunnan hälytystä. Opettajien kirje viranomaisille paljasti karun todellisuuden: tappouhkauksia, jatkuvaa solvaamista, väkivaltaa oppilaiden välillä ja opettajiin kohdistuvaa aggressiota. Eräässä tapauksessa oppilas löi toista hätävasaralla. Toisessa opettaja löysi käytävältä ulostetta ja virtsaa.

Pahin tapaus sattui toukokuussa, kun 16-vuotias oppilas hyökkäsi opettajan kimppuun opettajainhuoneessa veitsen kanssa. Syyttäjän mukaan teon tarkoituksena oli “tappaa opettaja” .

Ministerit myöntävät tilanteen romahtaneen

Sisäministeri Michael Ebling totesi tilanteen olevan täysin kestämätön: “Väkivallalle ei ole sijaa yhteiskunnassamme – eikä varsinkaan kouluissa.”

Koulutusministeri Sven Teuber säesti: “Jokaisella lapsella on oikeus oppia turvallisesti.”

Osavaltio esitteli “ennaltaehkäisypaketin”, joka sisältää:

poliisin säännöllisen läsnäolon koulussa

tapaamisia väkivaltaisesti käyttäytyvien oppilaiden kanssa, osa poliisiasemalla

lisää henkilökuntaa ja psykologista tukea

tukikeskuksen opettajille, jotka joutuvat uhkailun tai väkivallan kohteeksi

Koulun henkilöstö on vaatinut jo pitkään konkreettisempia toimia: pienempiä ryhmäkokoja, lisää opettajia ja sosiaalityöntekijöitä, kameroita käytäville ja pihoille sekä metallinpaljastimia sisäänkäynteihin.

Väkivalta kasvaa käsi kädessä maahanmuuton kanssa

Saksan koulujen turvattomuus on kasvanut samaa tahtia kuin maan massiivinen maahanmuutto. Vuoden 2024 kouluväkivaltatilastoissa 40 % epäillyistä ei ollut Saksan kansalaisia, ja suurin yksittäinen ryhmä oli syyrialaiset .

Myös Cottbusissa viranomaiset tutkivat 18 vakavaa väkivaltatapausta koulussa, jossa oppilaista valtaosa on maahanmuuttajataustaisia. Berliinissä viidesluokkalainen tyttö kertoi joutuneensa ulkomaalaistaustaisten poikien toistuvien pahoinpitelyjen kohteeksi, mikä johti PTSD-oireisiin.

Opettajat varoittavat: perustaidot katoavat kaaoksen keskellä

Hessenissä yli tuhat opettajaa allekirjoitti kirjeen, jossa kerrottiin, että monet alakoululaiset eivät enää osaa sitoa kengännauhoja tai käyttää wc-paperia.

Opettajien mukaan syynä on “järjestelmän hajoaminen ja jatkuva häiriökäyttäytyminen”.

Lue lisää aiheesta: