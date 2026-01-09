Puukotus karaokebaarissa Helsingissä

Helsingissä Mikonkadulla oli eilen torstaina noin klo 22.30 väkivaltarikos jossa käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan kaksi henkilöä on otettu kiinni.
Helsingin keskustassa sijaitsevassa Tokio Karaoke -baarissa tapahtui silminnäkijöiden mukaan puukotus torstai-iltana, uutisoi Iltalehti.
Baarin kerrotaan olevan tyhjennetty.
Yksi henkilö loukkaantui tilanteessa ja hänet toimitettiin sairaalaan.
