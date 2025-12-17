Pyhäjoella tapahtuneen törkeän talousrikoskokonaisuuden esitutkinta valmistui

Oulun poliisilaitokselta on siirtynyt syyteharkintaan vuosina 2020-2025 tapahtunut talousrikoskokonaisuus, jossa Pyhäjoella Hanhikiven ydinvoimalatyömaalla urakoineen rakennusalan yrityksen virolaisen vastuuhenkilön epäillään syyllistyneen useisiin rikoksiin.

Yritys alaskirjasi kirjanpidossaan työmaan loputtua keväällä 2022 myyntisaamisiaan noin 3,5 miljoonaa euroa. Esitutkinnassa selvisi, että ydinvoimalatyömaalla pääurakoitsijana toiminut yhtiö oli kuitenkin maksanut tutkinnassa olleen yrityksen myyntisaamiset yhtiön Puolaan perustamalle, kirjanpidon ulkopuoliselle pankkitilille. Tililtä ehdittiin saada vakuustakavarikkoon noin 400 000 euroa. Lisäksi Suomesta saatiin vakuustakavarikkoon tutkinnan yhteydessä yhtiön omaisuutta 50 000 euron arvosta.

Esitutkinnan perusteella yrityksen virolaista vastuuhenkilöä epäillään törkeästä veropetoksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa. Esitutkinnassa kuultiin kuutta henkilöä rikoksesta epäiltynä, joista kolmen henkilön osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Henkilöistä kaksi on Viron kansalaisia ja yksi henkilö Liettuan kansalainen. Muiden, kuin pääepäillyn osalta henkilöitä epäillään avunannosta törkeään veropetokseen. Lisäksi toista henkilöistä epäillään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja toista törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa.

Yhtiön epäillään lisäksi vähentäneen vuosina 2020-2023 perusteettomasti arvonlisäveroja sellaisista kuluista, joihin yhtiöllä ei olisi ollut oikeutta. Joidenkin kulujen kohdalla epäillään, että niissä on kysymys törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa. Esitutkinnan perusteella epäillään, että maksaminen on ollut edellytys sille, että yritys on saanut Hanhikiven työmaalta urakoita. Epäillyt lahjukset maksettiin yhtiöille, jotka toimivat ulkomailla.

Rikoksella hankittiin huomattavaa taloudellista hyötyä

Asiakokonaisuudessa epäillään, että rakennusyhtiön toiminnassa on vältetty veroja yhteensä noin miljoona euron arvosta. Yrityksen vastuuhenkilön henkilökohtaisessa verotuksessa veroja epäillään vältetyn 400 000 euroa.

Poliisi aloitti asian esitutkinnan samaan aikaan, kun yritykseen aloitettiin tekemään verotarkastusta. Tutkinnan aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä verohallinon kanssa. Tutkinnan aika tehtiin kansainvälistä yhteistyötä Viron, Puolan ja Liettuan viranomaisten kanssa.

Epäillyt kiistävät syyllistyneensä asiassa rikokseen.