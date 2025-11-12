Pyöräilijä juutalaisessa hatussa piirteli hakaristejä juutalaiskouluun New Yorkissa kiistanalaisen vaalivoiton jälkeen

New Yorkissa juutalaisyhteisö järkyttyi, kun Magen David Yeshiva -kouluun ilmestyi hakaristejä vain hetki Mamdanin vaalivoiton jälkeen. Poliisi tutkii tapausta, mutta tekijä on yhä tuntematon.

Vain muutama tunti sen jälkeen, kun sosialistinen poliitikko Zohran Mamdani – jota on syytetty antisemitismistä – oli voittanut New Yorkin pormestarinvaalit, ilmestyi hakaristigraffiti Magen David Yeshiva -koulun seinään Brooklynissa. Valvontakamerat paljastavat, että tekijä oli pyöräilijä, joka käytti ortodoksijuutalaisille tyypillistä hattua.

Kuitenkin herää kysymys: oliko vaalien jälkeen ilmennyt vandalisointi todella antisemitististä vai onko sen taustalla jokin muu motiivi?

Tallenteessa näkyy, kuinka henkilö pysähtyy juutalaisen koulun eteen Gravesendissä noin puoli seitsemältä illalla, piirtää hakaristit ja poistuu paikalta pyörällä – juutalaisessa päähineessä. Tekijän henkilöllisyys ei ole tiedossa, eikä ole varmuutta siitä, onko hän ortodoksijuutalainen vai pukeutunut sellaiseksi.

”Vaalituloksen vuoksi ihmiset ovat nyt erityisen herkkiä, ja pelkäämme, että tällainen käytös alkaa yleistyä”, sanoo Bob Moskovitz, Flatbush Shomrim Patrolin operatiivinen johtaja New York Postille.

Hän jatkaa:

”Kyseessä on vihaviesti, riippumatta siitä, mihin se on piirretty. Mutta nyt se kohdistui alueelle, jossa asuu paljon juutalaisia, ja koululle, jossa opiskelee satoja lapsia. Tämä on koko yhteisölle järkyttävää.”

Yksi koulun oppilaan vanhemmista kommentoi tapahtumaa samassa lehdessä:

”Ei ole sattumaa, että tämä tapahtui heti Mamdanin vaalivoiton jälkeen. Jos joku väittää muuta, hän pettää itseään. Tämä osoittaa, että kaupungin uusi johtaja antaa joidenkin näyttää todelliset kasvonsa.”

Vanhempi kutsui tapausta nimellä ”Mamdanin New York”.

Moskovitzin mukaan partio sai ilmoituksen graffiteista noin puoli tuntia myöhemmin. Kaksi hakaristiä oli maalattu koulun pääseinään ja kaksi viereisen rakennuksen ikkunaan. Poliisi hälytettiin heti paikalle.

Koulu poisti nopeasti symbolit ikkunoista ja peitti seinämaalaukset Israelin lipuilla.

Useat poliitikot tuomitsivat teon muutaman tunnin sisällä ja viittasivat kaupungin muuttuneeseen poliittiseen ilmapiiriin.

”Tämä on kuvottavaa ja täysin tuomittavaa. Sen pitäisi herättää ihmiset huomaamaan, että Mamdani on avaamassa ovea terroristimyönteiselle ja antisemitistiselle vallanvaihdolle New Yorkissa”, sanoi kongressiedustaja Elise Stefanik, republikaanien johtaja edustajainhuoneessa.

”Mamdani ja Hochul ovat olleet hiljaa eivätkä ole tuominneet tekoa”, hän lisäsi.

Myöhemmin molemmat kommentoivat tapausta.

”Tämä on vastenmielinen ja sydäntä särkevä antisemitismin ilmentymä, jolla ei ole sijaa kauniissa kaupungissamme”, kirjoitti Mamdani X:ssä.

”Pormestarina tulen aina seisomaan horjumatta juutalaisten naapureidemme rinnalla ja työskentelemään antisemitistisen myrkyn kitkemiseksi New Yorkista.”

Osavaltion kuvernööri Kathy Hochul kutsui tekoa ”terrorismiksi” Brooklynissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa yhdessä osavaltion senaattori Sam Suttonin kanssa. Hän lupasi samalla 20 miljoonan dollarin lisärahoituksen yksityiskoulujen turvallisuuteen.

Poliisi on aloittanut tutkinnan, mutta ketään ei ole vielä pidätetty.

Lähde: New York Post

