Raakalaismainen poikien raiskaus ja kidutus Solnan hautausmaalla – kaksi miestä pidätetty

Sunnuntaiaamuna löysivät ohikulkijat Tukholmassa Solnan hautausmaalta kaksi pahoinpideltyä poikaa. Heidät oli pahoinpidelty, riisuttu alastomaksi ja ilmeisesti raiskattu. Tekijät olivat puukottaneet poikia jalkoihin, jotta he eivät pystyisi pakenemaan. Kidutusta muistuttava raakalaismainen teko oli kestänyt useita tunteja. Tekijät, kaksi maahanmuuttajataustaista nuorta miestä on pidätetty.

Raakaa väkivaltaa kokeneet, kidnapatut nuoret ovat 16-vuotiaita. Heidät löydettiin liikuntakyvyttöminä ja alastomina hautausmaalta. Epäillyt ovat 18- ja 21-vuotiaita maahanmuuttajia. Rikoksen uhrit olivat löydettäessä tajuissaan ja puhutettavissa. Heidät oli viety hautausmaalle lauantai-iltana ennen puoltayötä.

Poliisi sai hälytyksen puoli yhdeksältä sunnuntaiaamuna. Kidutuksen ja häpäisyn kohteeksi joutuneet olivat siten olleet raakojen tekojen jälkeen tuntikausia avuttomina. Tekijät ovat syytteessä kidnappauksesta eli laittomasta vapaudenriistosta, törkeästä väkivallasta ja raiskauksesta.

Toinen pidätetyistä, 21-vuotias on juuri saanut 18 kuukauden tuomion murhapoltosta. Iranilaistaustainen mies on saanut Ruotsin kansalaisuuden vuonna 2014. Nuorempi tekijä on Ruotsissa syntynyt, 18-vuotias tunisialaistaustainen.

Tekijöiden taustatiedot on kertonut riippumaton media. Ruotsin yleisradion uutisissa maahanmuuttajataustat on vaiettu.

Lähteet Aftonbladet, Expressen, Nyheter Idag, SVT.