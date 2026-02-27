Raakkuturman järkyttävät luvut julki: 3 300 simpukkaa kuoli – vahingot yli 2 miljoonaa euroa

Ympäristön turmeleminen, törkeä luonnonsuojelurikos ja eläinsuojelurikos – poliisi epäilee kymmentä henkilöä massiivisessa raakkuturmassa.

Suomussalmen Hukkajoella tapahtunut ympäristökatastrofi on edennyt syyteharkintaan. Poliisin esitutkinnan mukaan metsäyhtiö Stora Enson työmaalla ajettiin raskailla metsäkoneilla uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakkukannan yli satoja kertoja, mikä johti lähes 3 300 yksilön kuolemaan ja mittavaan vesistövahinkoon. Kokonaisvahingot kohoavat yli kahden miljoonan euron.

Harvinainen ja vakava ympäristörikos

Oulun poliisin mukaan kyseessä on poikkeuksellisen vakava tapaus. Raakku on Suomessa äärimmäisen uhanalainen, ja sen elinympäristöjen tuhoutuminen on jo pitkään ollut luonnonsuojelun kriisikysymyksiä. Nyt paljastunut tapaus nostaa esiin kysymyksen siitä, miten suuryritysten toiminta valvotaan syrjäisillä työmailla – ja miten helposti luonnon monimuotoisuutta voidaan tuhota, jos valvonta pettää.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Tiina Lehmus kertoo, että epäiltyjen joukossa on metsänomistaja, Stora Enson asiantuntija sekä hakkuista vastanneen urakoitsijan edustajia. Kaikki epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Lehmus kuvaa tapausta “harvinaiseksi ja monitasoiseksi”, eikä ota kantaa siihen, ketä epäillään mistäkin rikoksesta.

Satoja joenylityksiä – tonneittain maa-ainesta virtasi jokeen

Esitutkinnan mukaan metsäkoneet ylittivät Hukkajoen arviolta useita satoja kertoja. Jokainen ylitys kulutti pohjaa ja irrotti maa-ainesta, joka kulkeutui virran mukana raakkujen elinalueelle. Tutkijoiden mukaan jokeen päätyi tonneittain hiekkaa ja maa-ainesta, jotka peittivät osan raakkuesiintymästä ja muuttivat vesistön rakennetta.

Tapahtumat havaittiin sattumalta, kun raakkututkijat olivat tekemässä inventointeja alueella. Hakkuut keskeytettiin vasta seuraavana päivänä.

Lupa puuttui – vaihtoehtoinen reitti olisi maksanut 9 500 euroa

Poliisin mukaan työmaalla ei ollut haettu vesilain edellyttämää lupaa, vaikka toiminta selvästi muutti vesistön tilaa. Ely-keskukselta ei ollut pyydetty arviota luvan tarpeesta ennen töiden aloittamista.

Esitutkinnassa selvisi myös, että puunkorjuulle olisi ollut käytettävissä vaihtoehtoinen reitti, joka ei olisi edellyttänyt joen ylittämistä lainkaan. Reitti olisi ollut pidempi ja maksanut noin 9 500 euroa enemmän kuin raakkujoen ylittäminen.

Taimenkanta kärsi – raakku ei lisäänny ilman isäntälajia

Raakun lisääntyminen on riippuvainen taimenesta, jonka kiduksiin raakun toukat kiinnittyvät. Kun joen taimenkanta kärsi, myös raakun tulevaisuus vaarantui. Kalataloudelliset vahingot arvioidaan noin 250 000 euroon. Yhdessä raakkujen kuoleman kanssa kokonaisvahingot nousevat yli 2,1 miljoonaan euroon.

Asia siirtyy syyttäjälle – odotettavissa merkittävä oikeusprosessi

Esitutkinta on nyt valmis ja siirtynyt syyteharkintaan. Tapauksen laajuus ja vahingon määrä tekevät siitä yhden Suomen viime vuosien merkittävimmistä ympäristörikoskokonaisuuksista. Syyttäjän ratkaisu määrittää, joutuuko Stora Enso tai sen alihankkijat vastaamaan teoistaan oikeudessa.

