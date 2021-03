Radikaali-islamistit rekrytoivat Ruotsissa – ”Eurooppa vallataan kalifaatin synnyttyä”

Radikaali-islamistinen Hizb ut-Tahrir -liike on hiljattain aloittanut aktiivisen rekrytoinnin Tukholman liepeillä Järvan alueella. Islamistit järjestävät muun muassa rekrytointitilaisuuksia ja uskonnollista koulutusta Tenstassa ja Rinkebyssä.

SVT:n toimittaja oli tekaistun henkilöllisyyden avulla ja piilokameralla varustettuna yhteydessä Hizb ut-Tahiriin Järvan alueella.

Toimittaja osallistui rekrytointitilaisuuksiin erään järjestön johtajan kotona ja sai yksityisopetusta muun muassa siitä, miten ryhmä suhtautuu länsimaihin ja vaaleihin.

– Tältä näyttää sekularismi. Uskon puuttuminen ja nykylait saavat tämän aikaan, islamisti kertoo salaa kuvatulla videolla miesten kävellessä ostoskeskuksen ravintolassa, jossa istuu ruotsalaisia nauttimassa kahvikupposta.

– Joten muslimien täällä ja muissa maissa tulee välttää äänestämistä vaaleissa, jotka ovat yksinomaan vääräuskoisia varten.

– Se ei ole sallittua … Eikä kannata esittää mitään tekosyitä.

– Nyt on alueita, jotka eroavat toisista alueista. Kotimaissamme kutsumme niitä ”majal-alueiksi” … Se tarkoittaa alueita, joissa on mahdollista perustaa kalifaatti.

– Sitten on poikkeuksia kuten Eurooppa, jossa se ei ole mahdollista. Ne on mahdollista valloittaa vasta kun [islamilainen] valtio on syntynyt.

Hizb al-Tahrir on radikaali kansainvälinen pan-islamilainen puolue, jonka tavoitteena on yhdistää islamilainen maailma ja luoda kalifaatti niiden alueelle.