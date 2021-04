Radikalisoitunut uiguuri Xinjiangissa: ”Jos Allah käskee, tapan poikani!”

Luoteis-Kiinassa sijaitsevan Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen terrori-iskujen taustalla ovat ääriliikkeiden radikaalit ajatukset. Käytännössä kaikki uiguurit ovat muslimeja.

Uutiset uiguurien internoinnista uudelleenkoulutusleireihin ovat järkyttäneet ihmisoikeuksien puolustajia. Kiinan viranomaiset kuitenkin kutsuvat uiguurimuslimien ankaraa kohtelua sodaksi terrorismia vastaan. Radikalisoituneet henkilöt voivat kuitenkin olla vaikeita tapauksia jopa Kiinan autoritaariselle hallinnolle.

Yksi radikalisoituneista uiguureista on Abdul Tursuntohti. Abdul kärsii yhdeksän vuoden vankeustuomiota yllyttämisestä terrorismiin ja muihin rikoksiin.

Abdul ei edelleenkään koe tehneensä mitään väärää.

– En ole tehnyt rikosta. Olen ylpeä siitä, mitä tein … Mieluummin hyppäisin tuleen ja palaisin kuoliaaksi kuin katuisin.

Toivoen pääsevän paratiisiin hän sanoo olevansa valmis tappamaan – jopa poikansa, jos Allah käskee tekemään niin.

Kun häneltä kysytään, mikä on hänen käsityksensä paratiisista, mies uskoo siellä odottavan 72 vaimoa. Kun toimittaja kysyy, miksi Abdul ei sitten halua mennä paratiisiin heti, mies kertoo vankilarangaistuksen olevan Allahin asettama testi.

– Vankilapäivät ovat korkein koe, minkä Allah on minulle asettanut. Ja se on parasta elämää, mitä Allah on minulle antanut.

Abdul kertoo, että hän ei koskaan tule muuttumaan.

– Kun herään aamulla, rukoilen Allahilta 100 kertaa, että en muuttuisi.

Lähteet CGTN, DW.