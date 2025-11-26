Rahoitusyhtiötä koskeva iso petosrikospaketti siirtyi syyttäjälle

Lounais-Suomen poliisilaitoksen talousrikostutkinnan yksikkö on saanut valmiiksi rahoitusyhtiö Blue Financea koskevan törkeän petosrikoksen esitutkinnan. Asia on siirtynyt syyteharkintaan.

Poliisi on tutkinut rahoitusyhtiö Blue Financen G-sarjan osakkeisiin liittyvää rikoskokonaisuutta. Esitutkinta koski osakkeita, jotka oli hankittu 1.1.2021 alkaen.

Asiasta tehtiin poliisille useita tutkintapyyntöjä, joiden mukaan Blue Finance Oy oli lopettanut osinkosaatavien suorittamisen ja etuoikeusosakkeiden takaisinlunastamisen. Asiassa on tutkittu yhtiön osakkeiden myyntiä ja markkinointia 1.1.2021 lähtien. Yhtiön toimitusjohtajaa ja toista henkilöä epäillään asiassa törkeästä petoksesta.

Esitutkinnassa poliisi selvitti asiaan liittyvät asianomistajat ja pyysi lokakuussa 2024 kaikkia ottamaan yhteyttä poliisiin. Asianomistajia eli rikoksen uhreja katsottiin olevan useita satoja eri puolella Suomea. Näistä reilu viisisataa otti yhteyttä poliisiin.

Asia on siirtynyt syyteharkintaan, eikä poliisi tiedota asiasta enempää.

Toisen kokonaisuuden esitutkinta on päätetty

Kokonaisuuteen liittyen poliisi on lisäksi kirjannut myös toisen tutkintakokonaisuuden, joka koskee ennen 1.1.2021 hankittuja osakkeita. Tässä asiassa oli yhteensä noin 150 asianomistajaa.

Esitutkinta tämän kokonaisuuden osalta on päätetty, eikä asiaa ole toimitettu syyteharkintaan, sillä Blue Finance Oy:llä on vielä näiden ilmoitettujen rikosten ajankohtana ollut mahdollisuus täyttää velvoitteensa.