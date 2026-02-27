Raiskauksesta epäilty päästettiin vahingossa vapaaksi – katosi ulkomaille ennen oikeudenkäyntiä

Tuomioistuimen sekaannus vapautti raiskausepäillyn, joka käytti tilaisuuden hyväkseen ja poistui maasta lähtömaansa passilla. Virhe on osa laajempaa ja kasvavaa ongelmaa.

Britanniassa sattunut oikeuslaitoksen virhe johti siihen, että useista raiskaus- ja väkivaltarikoksista syytetty mies päästettiin vahingossa vapaaksi ja onnistui pakenemaan maasta vain viikkoja ennen oikeudenkäyntiään. Tapauksen on kerrottu olevan osa laajempaa ja kasvavaa virheellisten vapautusten sarjaa, joka ravistelee maan rikosoikeusjärjestelmää, uutisoi GB News.

Syytettyä ei voida nimetä oikeudellisista syistä. Häntä vastaan oli nostettu useita syytteitä raiskauksesta, seksuaalisesta väkivallasta ja pahoinpitelystä. Mies kiistää kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet.

Hän oli alun perin määrätty tutkintavankeuteen ja oikeudenkäynnin oli tarkoitus alkaa kesäkuussa. Syytetty kuitenkin pyysi käsittelyä jo tammikuussa, jotta oikeudenkäyntiä voitaisiin aikaistaa maaliskuulle.

Kohtalokas sekaannus Isleworthin tuomioistuimessa

Helmikuun alussa Isleworth Crown Courtissa pidetyssä valmisteluistunnossa tapahtui virhe, joka johti miehen vapauttamiseen. Tuomioistuimen virkailija ilmoitti vankilalle, että syytetty voidaan päästää vapaaksi takuita vastaan. Virhe johtui siitä, että miehellä oli toinen, erillinen tapaus, jossa hänelle oli jo aiemmin myönnetty takuu – ja nämä kaksi tapausta menivät sekaisin.

Kun mies vapautettiin, hän käytti lähtömaansa passia ja poistui Britanniasta. Hänen brittipassinsa on edelleen viranomaisten hallussa.

Puolustusasianajaja kertoi oikeudelle, että hänen asiakkaansa ei kykene palaamaan maahan ilman valtion lisäapua.

Tuomari: “Erittäin harvinainen ja vakava virhe”

Tuomari Martin Edmunds KC kuvaili tapahtunutta “äärimmäisen harvinaiseksi” ja painotti, että virhe tullaan tutkimaan perusteellisesti. Hän pyysi ulkoministeriöltä ja sisäministeriöltä vahvistusta siitä, että syytetty voisi palata maahan, mikäli hän päättää asioida viranomaisten kanssa.

Lammy jälleen paineessa – virheelliset vapautukset kaksinkertaistuivat

Tapaus osuu aikaan, jolloin Britannian oikeuslaitos kamppailee kasvavan virheellisten vapautusten aallon kanssa. Viime vuonna oikeusministeri David Lammy joutui myöntämään, että yhden kuukauden aikana 12 vankia vapautettiin vahingossa – ja kaksi heistä on yhä kateissa.

Virallisten tilastojen mukaan maaliskuuhun 2025 päättyneen vuoden aikana tapahtui yhteensä 262 virheellistä vapautusta, yli kaksinkertainen määrä edellisvuoden 115 tapaukseen verrattuna.

Yksi tunnetuimmista tapauksista oli Hadush Kebatu, joka oli tuomittu seksuaalisesta ahdistelusta joulukuussa 2025 ja vapautettiin vahingossa.

Kasvava virheiden määrä on lisännyt vaatimuksia perusteellisista järjestelmäuudistuksista ja vastuunkannosta.

Lue lisää aiheesta: