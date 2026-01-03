Raiskauksesta tuomitaan Intiassa vain harvoin

Seksuaalirikokset ovat Intiassa yleisiä, koska patriarkaalisessa kulttuurissa ei kunnioiteta naisia, arvioivat asiantuntijat.

Intiassa ilmoitettiin runsaat 31 000 raiskausta vuonna 2022, kertoo Intian sisäministeriön virallinen tilasto. Todellisuudessa tapauksia on paljon enemmän.

Usein uhrit eivät ilmoita raiskauksista viranomaisille leimautumisen pelon ja oikeusjärjestelmään kohdistuvan epäluottamuksen takia. Laki ei myöskään tunnista esimerkiksi avioliitossa tapahtuvaa raiskausta raiskaukseksi, ellei vaimo ole alle 18-vuotias.

Asenteisiin vaikuttavat miesten kokema oikeus naisiin, elokuvien antama malli ja tekojen rankaisemattomuus. Yle tapasi intialaisia Kolkatassa. He kertovat arvionsa, miksi intialainen mies raiskaa.

Seksuaalinen ahdistelu ja raiskaukset ovat yleisiä Intiassa. Ongelman juurisyy on patriarkaalinen yhteiskunta, jossa naisia ei kunnioiteta, arvioi psykoterapeutti Chandana Bakshi.

Hän työskentelee Swayam-kansalaisjärjestössä, joka edistää naisten oikeuksia ja auttaa kotiväkivallan ja seksuaalirikosten uhreja.

Lisäksi Bakshi pitää yksityisvastaanottoa, jossa hän hoitaa seksuaalirikollisia.

Länsimainen pukeutuminen on merkkikieltä, jonka avulla naiset pyytävät lähentelyä

Seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyneet miehet ajattelevat usein, että voima oikeuttaa teot ja heillä on oikeus ottaa haluamansa. Heidän mielestään naisten tehtävä on palvella miehiä, kuvailee Bakshi.

Bakshi kertoo, että hänellä on asiakkaina ahdisteluun syyllistyneitä nuoria miehiä, jotka eivät edes ymmärrä tehneensä väärin. Miehet ovat voineet päätyä Bakshin vastaanotolle perheensä pakottamina.

Monilla intialaisilla miehillä on stereotyyppisiä ajatuksia naisista, Bakshi sanoo.

Hänen mukaansa usein intialaismiehet kuvittelevat, että esimerkiksi tietyllä tavalla puhuvat tai länsimaisiin vaatteisiin, lyhyisiin hameisiin tai rannalla bikineihin pukeutuvat naiset ovat seksuaalisesti tarjolla.

– Jotkut intialaiset miehet uskovat, että nämä ovat merkkikieltä, jonka avulla naiset pyytävät seksuaalista lähentelyä, Bakshi sanoo.

Elokuvissa naiset rakastuvat ahdistelevaan mieheen

Intialaisten elokuvien tapa kuvata naisia vaikuttaa paikallisten miesten ajatusmaailmaan, arvioi Swayam-järjestön perustaja Anuradha Kapoor.

Elokuvissa yleinen juonikuvio menee niin, että mies liehittelee naista, eikä hyväksy kieltävää vastausta, hän kuvailee.

– Ei tarkoittaa ei. Mutta elokuvissa mies ahdistelee naista ja se nainen rakastuu häneen, Kapoor sanoo.

Hänen mukaansa patriarkaatissa useat miehet ajattelevat hallitsevansa naisia ja heidän seksuaalisuuttaan. Siihen uskotaan olevan oikeus. Silloin ahdistelu on sallittua, jos naiset eivät toimi odotetulla tavalla.

– Jos et tottele, sinua voidaan käyttää seksuaalisesti hyväksi. Jos naisen pitäisi pysyä kotona ja hän lähteekin ulos, häntä saa ahdistella kadulla, Kapoor kuvailee ajatusmallia.

Mielenterveyden näkökulmasta raiskaus on aggression ilmaisu, psykoterapeutti Chandana Bakshi sanoo.

– Sillä ei ole mitään tekemistä seksuaalisen tyydytyksen kanssa. Se on tapa rangaista ja alistaa naista.

Selviäminen ilman seuraamusta on suuri syy raiskausten yleisyydelle

Rangaistusten puute on suuri syy seksuaalisen ahdistelun ja raiskausten yleisyydelle Intiassa, sanoo Swayamin perustaja Anuradha Kapoor.

Hänen mukaansa tekijä saa tuomion alle neljänneksessä ilmoitetuista tapauksista. Lisäksi oikeudenkäynnit kestävät tyypillisesti vuosia.

Kapoorin mukaan tekijöillä on asenne, että he selviävät teoistaan ilman seuraamuksia. Hän lisää, että osa korkea-arvoisista poliitikoista syyllistää uhreja esimerkiksi kyseenalaistamalla heidän pukeutumisensa tai liikkumisen ulkona myöhään illalla.

Monet Intiassa tapahtuneet kammottavat raiskaustapaukset ovat saaneet laajaa kansainvälistä huomiota viime vuosina. Ulkomainen media on uutisoinut erityisesti joukkoraiskauksista.

Bakshin mukaan joukkoraiskauksiin liittyy usein päihteiden käyttö. Hänen mukaansa ryhmässä yksilöiden harkintakyky katoaa, kun päihtyneet kaverit kannustavat toisiaan aggressioon.

Ylen artikkeli sisältää seksuaalirikoksia vastustavien kansalaisaktivistien haastatteluja.