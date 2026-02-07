Raja-aita murenee, siirtolaispaine kasvaa – Espanjan rajalla odotetaan rynnäkköä

Espanjan rajavartijat kertovat, että Ceutan huonokuntoinen raja-aita on “hajoamispisteessä” – ja siirtolaisjoukot odottavat tilaisuutta murtautua Espanjaan minä hetkenä hyvänsä.

Espanjan poliisijärjestö varoittaa, että vuosien tilkkutäkkikorjaukset ovat jättäneet maan Pohjois-Afrikan rajan haavoittuvaksi samaan aikaan, kun laittomat siirtolaiset hyödyntävät heikentynyttä infrastruktuuria.

Espanjan autonomisen Ceutan kaupungin ympärillä kulkeva rajamuuri on vakavasti rapautunut, ja useat osuudet ovat niin huonossa kunnossa, että siirtolaiset pääsevät sen yli alle puolessa minuutissa, varoittaa Espanjan siviilikaartin yhdistys AUGC.

Europa Surin siteeraamassa lausunnossa AUGC kertoo, että Gibraltarin salmen viimeaikaiset myrskyt — mukaan lukien myrsky Kristin — ovat kaataneet tai löystyttäneet osia Ceutan ja Marokon erottavasta kaksinkertaisesta aidasta. Yhdistyksen mukaan raja on käytännössä “romahtamaisillaan”.

Korjauksia ei ole asetettu etusijalle, ja vauriot osuvat samaan aikaan Espanjan sosialistipääministeri Pedro Sánchezin päätöksen kanssa myöntää massiivinen armahdus laittomille siirtolaisille. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että päätös toimii voimakkaana vetotekijänä ja lisää painetta rajaviranomaisille.

AUGC toistaa vaatimuksensa koko rajalinjan perusteellisesta uudistamisesta, sillä viranomaiset ovat vuosia turvautuneet väliaikaisiin paikkauksiin ja improvisoituihin ratkaisuihin pysyvien toimien sijaan.

Siirtolaiset ylittävät kaksinkertaisen aidan alle puolessa minuutissa

Operatiivisesta näkökulmasta nykyinen kaksinkertainen aita on “selvästi haavoittuva”. Yhdistyksen mukaan siirtolaiset voivat kiivetä molempien aitojen yli alle 30 sekunnissa, mikä jättää turvallisuusjoukoille hyvin vähän aikaa reagoida.

Myös ylityksiä hidastamaan tarkoitetut turvavarusteet ovat osoittautuneet tehottomiksi. Liukumista estävät verkot voidaan ohittaa yksinkertaisilla työkaluilla, ja 10-metrisen aidan huipulle kiinnitetään koukkuja ja muita välineitä nousun nopeuttamiseksi.

Viranomaiset varoittavat lisäksi, että sisäpuolen metalliset tukipalkit toimivat käytännössä “oikeina tikkaina”, mikä helpottaa laskeutumista aidan toiselle puolelle.

Turvajärjestelmät pettävät – sensorit eivät enää reagoi

Huolta herättää myös aidan tunnistusjärjestelmien kunto. Lukuisten tilapäisten korjausten ja paikkausten vuoksi aita ei enää värähtele normaalisti, mikä heikentää kiipeämisyrityksiä havaitsevien sensorien toimintaa ja aiheuttaa viiveitä tai kokonaan epäonnistuneita hälytyksiä.

Katse on kääntynyt myös Ceutan merirajaan. AUGC vaatii kiireellisiä toimia Benzún ja El Tarajalin aallonmurtajien laajentamiseksi ja kunnostamiseksi, jotta siirtolaiset eivät voisi kiertää maapuolustusta uimalla. Erityisesti Benzún aallonmurtaja on yhdistyksen mukaan “hajoamispisteessä”, mikä vaarantaa sekä siirtolaiset että rajavartijat.

Varoitus seuraa 1. helmikuuta tapahtunutta tapausta, jossa kymmenet laittomat siirtolaiset Saharan eteläpuolisesta Afrikasta — muun muassa Guineasta ja Sudanista — pääsivät Ceutaan kiipeämällä vaurioituneen aidan yli. Viranomaisten mukaan ryhmä hyödynsi huonoa säätä ja rakenteellisia heikkouksia välttääkseen tunnistusjärjestelmät.

Asiantuntija: massahyökkäys 48–72 tunnin sisällä

Espanjalainen siirtolaisuusanalyytikko Rubén Pulido varoitti La Noche de Cuesta -radio-ohjelmassa, että uusia yrityksiä on odotettavissa pian.

“Kymmenet siirtolaiset ovat vahingoittaneet Ceutan raja-aitoja. Massiivinen rynnäkkö on odotettavissa seuraavien 48–72 tunnin aikana. Rajojemme tilanne on äärimmäisen jännittynyt. Viranomaisilla ei ole riittäviä resursseja, ja pahinta pelätään,” Pulido sanoi.

Pääministeri Pedro Sánchezin hallitus on äskettäin sopinut äärivasemmiston kanssa laajamittaisesta siirtolaisten laillistamisesta kuninkaallisella asetuksella.

Toimenpiteen mukaan siirtolaiset, jotka pystyvät todistamaan olleensa Espanjassa ennen 31.12.2025 ja yhtäjaksoisesti vähintään viisi kuukautta, voivat saada väliaikaisen oleskelu- ja työluvan, mikäli heillä ei ole vakavaa rikostaustaa. Karkotusprosessit keskeytetään hakemuksen jättämisen jälkeen, ja hyväksytyt hakijat saavat vuoden mittaisen, uusittavissa olevan oleskeluluvan. Podemos arvioi, että yli puoli miljoonaa ihmistä voisi hyötyä armahduksesta.

Vox: “Invaasio on pysäytettävä”

Kriitikot varoittavat, että päätös rohkaisee lisää laitonta maahanmuuttoa ja lähettää viestin, että rajan ylittäminen kannattaa.

Vox-puolueen johtaja Santiago Abascal arvosteli politiikkaa jyrkästi:

“Tyranni Sánchez vihaa Espanjan kansaa. Hän haluaa korvata sen. Siksi hän luo vetotekijän asetuksella kiihdyttääkseen invaasiota. Tämä on pysäytettävä. Palautukset, karkotukset ja maahanmuutto.”

