Göteborgin Tynneredissä sijaitsevalla rivitaloalueella tapahtui voimakas räjähdys lauantaiyönä 6. tammikuuta. Poliisi ja pelastuslaitos saivat ilmoituksen räjähdyksestä hieman ennen kello 01.30. Tapahtumasta uutisoivat sekä SVT Nyheter että Aftonbladet. Räjähdys aiheutti merkittävää aineellista vahinkoa, mutta henkilövahinkoja ei raportoitu. Poliisin päivystävä upseeri Johan Josarp kertoi Aftonbladetille, että vahingot rajoittuivat aineellisiin vaurioihin.

Vierekkäisiä asuntoja vaurioitui räjähdyksen voimasta, ja ne on väliaikaisesti evakuoitu. Poliisi on aloittanut esitutkinnan murhan yrityksenä, mikä on epätavallinen rikosluokitus pommi-iskuissa. Useimmiten pommi-iskut luokitellaan yleisen vaaran aiheuttamiseksi ja tuhotyöksi. Lähihuoneistojen asukkaat on siirretty turvaan monitoimitaloon, ja kansallinen pommiryhmä on matkalla tutkimaan tapahtumapaikkaa, kertoo SVT.

Tutkinta jatkuu, ja viranomaiset pyrkivät selvittämään räjähdyksen syytä sekä mahdollisia tekijöitä. Tapahtuma on herättänyt huolta alueen asukkaissa, ja viranomaiset ovat korostaneet, että tutkinta on käynnissä ja tilannetta seurataan tiiviisti. Aftonbladetin julkaisema kuva tapahtumapaikalta osoittaa räjähdyksen aiheuttamat vauriot ja onnettomuuspaikan laajuuden.

Ruotsi on noussut maailmalla tunnetuksi jengisodistaan, jotka ovat kuin suoraan Etelä-Amerikan huumekartellien sodista. Myös kansankodin selvitysprosentti näissä rikoksissa on niin alhainen, että se on noussut jo yleiseksi vitsiksi.

Lähde: Rikosuutiset