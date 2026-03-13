Rajat kiinni Gretalta : “Tanska ei ole leikkikenttäsi!”

Greta Thunberg syyttää Tanskan demokraatteja rasismista, kun puolue vaatii tiukempaa rajalinjaa ilmastoaktivisteille.

Tanskassa kevään vaalit ovat saaneet yllättävän symbolin — ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin. Tanskan demokraatit haluavat kiristää rajavalvontaa ja estää ulkomaisten aktivistien maahantulon, jos nämä osallistuvat laittomiin mielenosoituksiin. Puolueen puheenjohtaja Inger Støjberg ei peittele, kuka on esimerkki tästä linjasta.

Støjberg julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän pitelee kylttiä: “Tanska ei ole leikkikenttäsi, Greta Thunberg.” Hänen mukaansa Thunberg elää “aktivistisessa fantasiamaailmassa”, joka ei kuulu Tanskaan, kirjoittaa TT.

“Kouluttamattomia nuoria, joiden tarkoitus on aiheuttaa häiriötä”

Tanskan demokraatit esittävät, että rajalla voitaisiin pysäyttää henkilöt, joiden tiedetään matkustavan maahan osallistuakseen lainvastaisiin protesteihin. Støjbergin mukaan juuri Thunbergin kaltaiset aktivistit ovat syy lakimuutokselle.

Hän kuvailee heitä “kouluttamattomiksi nuoriksi, joiden ainoa tavoite on aiheuttaa ongelmia”.

Thunberg vastaa: “Rasisteja”

Greta Thunberg ei jäänyt sanattomaksi. Hän syyttää Tanskan demokraatteja rasismista ja väittää puolueen olevan osallinen “ilmastokriisiin, kansanmurhaan ja uuskolonialismiin”.

Thunbergin mukaan poliitikkojen tulisi “valittaa vähemmän ihmisistä, jotka yrittävät pysäyttää heidän osallisuutensa näihin kriiseihin”, ja keskittyä itse ongelmien ratkaisemiseen.

