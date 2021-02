Rajavartiolaitoksen laajassa operaatiossa useita pidätetty epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä

Rajavartiolaitos teki 16.2.2021 Lahdessa laajan rikostutkintaan liittyvän operaation, jonka aikana otettiin kiinni useita rikoksesta epäiltyjä henkilöitä.

Rikosepäilyssä on kyse siitä, että Suomeen on tuotu ja yritetty tuoda sellaisia henkilöitä, joiden maahantulo on tapahtunut laittomin keinoin ilman maahantuloon oikeuttavia asiakirjoja.

Epäilty rikos on tapahtunut vuoden 2020 aikana. Tekoja on tullut ilmi Kaakkois-Suomen maarajalla sekä pääkaupunkiseudun laiva- ja lentoliikenteessä.

Rikosta tutkitaan törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä.

Ylen artikkelissa tutkinnanjohtaja Antti Leskelä kertoo, että kiinniotettuja olisi alle kymmenen. Leskelä ei halua kommentoida epäiltyjen kansalaisuuksia mutta joka tapauksessa kiinni otetut olisivat Suomessa asuvia henkilöitä.

Leskelän mukaan laittomasti maahantulleiden tausta on Lähi-idässä.

Rikosta tutkivat yhteistyössä Suomenlahden merivartioston ja Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksiköt.

Kiinniottojen yhteydessä on paikalla olleitten Rajavartiolaitoksen yksiköitten toimesta suoritettu useita kotietsintöjä sekä takavarikoitu rikoksen tutkintaan liittyvää näyttöä ja todistusaineistoa.

Tapauksen tutkintaa jatketaan rikoksesta epäiltyjen kuulusteluilla.

Lähteet Rajavartiolaitoksen tiedote, Yle.