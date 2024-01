Ranska: 11-kuukautinen vauva löytyi kuolleena ämpäristä pakkosyötön jälkeen, poliisi epäilee äidin harjoittaneen ’afrikkalaista perinnettä’

Ranskan poliisi epäilee, että Mantes-la-Villen länsilähiössä Pariisissa asuva äiti on pakkosyöttänyt 11-kuukautisen vauvansa kuoliaaksi, mikä kuvataan afrikkalaiseksi tavaksi. Äitiä syytetään lapsen ”liiallisesta pakkosyöttämisestä”. Hätäpalvelut löysivät lapsen tukehtuneena ja ämpäristä.

Vauva löydettiin alun perin 25. marraskuuta, ja hätäpalvelut huomasivat, että äiti oli syöttänyt häntä kylpyhuoneessa. Hätäpalvelut saapuivat ja lapsi löydettiin jo kuolleena.

Nainen otettiin poliisin huostaan vasta 16. tammikuuta, kun tutkinta taposta avattiin. Äiti kiistää syytteet, mutta ruumiinavaustulokset osoittivat, että lasta oli pakkosyötetty.

Tutkijoiden mukaa äiti osallistui Länsi-Afrikan kulttuurikäytäntöön lasten pakkosyöttämisessä. Äiti oli lukittautunut kylpyhuoneeseen lastensa kanssa ja pakottamalla tunkenut ruokaa nuoren vauvan suuhun.

Pakkosyöttö on laajalti dokumentoitu käytäntö. Esimerkiksi Deutsche Welle kirjoitti, että ”vauvojen pakkosyöttö on syvään juurtunut kulttuurikäytäntö monissa Afrikan maissa, kuten Keniassa, Malawissa ja Nigeriassa. Terveysasiantuntijat varoittavat, että se on vaarallista ja voi jopa johtaa lapsen kuolemaan.”

”Afrikkalaiset vanhemmat ja hoitajat kertovat, että vauvojen ja taaperoiden suuhun liian paljon ruoan työntäminen on syvään juurtunut heidän kulttuuriinsa.”

Pakkosyöttöä harjoittavat uskovat, että se tekee lapsesta ”vankemman” ja terveemmän; tutkijat ovat kuitenkin osoittaneet, että se voi johtaa akuuttiin aliravitsemukseen, liikalihavuuteen ja muihin terveysongelmiin.

Pohjois-Afrikasta, Afrikasta ja Lähi-idästä Länsi-maihin suuntautuvan massamaahanmuuton kriitikot ovat pitkään huomauttaneet, että tulokkaat tuovat mukanaan hyvin erilaisia kulttuurisia normeja ja standardeja. Useimmissa tapauksissa huolenaiheina ovat kunniamurhat, pakkoavioliitot ja sukupuolielinten silpominen, mutta myös vähemmän tunnetut käytännöt, kuten pakkosyöttö, jotka korostavat suuria eroja eurooppalaisten ja muiden välillä.

