Ranska: Annecyn pormestari kuvaili kaupunkia ”sotaa pakenevien turvapaikaksi” muutama päivä ennen syyrialaisen maahanmuuttajan veitsihyökkäystä pikkulasten kimppuun

Tämän kaupungin pormestari François Astorg, joka oli torstaina yhden Euroopan lähihistorian hirvittävimmän rikoksen tapahtumapaikkana, puhui lyyrisesti kaupungin omistautumisesta inklusiivisuudelle ja monimuotoisuudelle. Tämä tapahtui vain muutama päivä ennen kuin syyrialainen maahanmuuttaja hyökkäsi puukottamaan pikkulapsia.

”Annecy vastustaa fasismia, on solidaarisuuden kaupunki ja turvapaikkakaupunki niille, jotka pakenevat sotaa, kurjuutta ja epäonnea ympäri maailmaa”, Astorg twiittasi 23. toukokuuta ja kuvaili, että hänen hallintonsa ”velvollisuus” ja ”kunnia” on ottaa vastaan Eurooppaan saapuvia uusia maahanmuuttajia.

Astorg oli lähettänyt twiittinsä tuomitessaan kaupungissa 16. toukokuuta illalla järjestetyn kansallismielisen marssin, jossa aktivistit kantoivat soihtuja ja Ranskan lippuja kaduilla ja pysähtyivät Notre Damen kirkon eteen.

”Eilen illalla kaupunginvaltuustomme hyväksyi yksimielisesti republikaanisen toiveen, jossa tuomitaan viime tiistai-iltana järjestetty mielenosoitus. Muukalaisvihamielisillä, äärinationalistisilla arvoilla ei ole koskaan sijaa kaupungissamme”, Astorg sanoi vastauksena marssille.

Siirrytään vain pari viikkoa ajassa eteenpäin ja Annecyn pormestari on ”järkyttyneenä” pitämässä kunnianosoituspuheita neljälle pienelle lapselle – joista vanhin oli vain kolmevuotias – ja kahdelle aikuiselle, jotka 31-vuotias syyrialaispakolainen puukotti kaupungin puistossa.

Ranskalaiset tiedotusvälineet kertoivat, että hyökkääjä, joka tunnetaan vain nimellä Abdalmasih H., on asunut Ruotsissa vuodesta 2013 lähtien, jossa hänelle oli myönnetty turvapaikka. Hän on naimisissa ruotsalaisen naisen kanssa, jonka kanssa hänellä on kolmevuotias tytär.

Hän oli hakenut turvapaikkaa myös Ranskasta ja useista muista Euroopan maista, mutta hänen hakemuksensa hylättiin muutama päivä ennen veitsihyökkäystä. Hakemus hylättiin sillä perusteella, että hänellä oli jo Ruotsissa saamansa pakolaisaseman vuoksi oikeudet, joita hän haki.

”Hänen hakemuksensa Ranskassa oli siis turha. Hän oli laillinen EU:n lainsäädännön näkökulmasta”, kertoi tutkintaa lähellä oleva lähde ranskalaiselle Libération-sanomalehdelle.

The monster who stabbed toddlers in a playground in France was a legal refugee. The authorities rubber stamped his residency in Europe.https://t.co/sJFSbapT3K

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) June 8, 2023