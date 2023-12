Ranska: Asunnottoman maahanmuuttajan raiskaama maahanmuuttaja-aktivisti ”järkyttyi” nähdessään raiskaajansa kadulla

Avoimia rajoja äänekkäästi kannattavan uhrin väitetään joutuneen maahanmuuttajan raiskaamaksi vuonna 2021, ja nyt hän on ”järkyttynyt” nähdessään raiskaajansa palanneen takaisin kadulle.

Maahanmuuttajamyönteinen opiskelija-aktivisti, jonka koditon maahanmuuttaja raiskasi, kertoo järkyttyneensä kohdanneensa raiskaajansa kadulla ennen oikeudenkäynnin alkua.

Miehen oikeudenkäynnin on määrä alkaa 14. joulukuuta sen jälkeen, kun poliisi pidätti hänet vuonna 2021, koska hänen väitettiin raiskanneen 23-vuotiaan Océane Decanin puukolla uhaten eräällä bordeaux’laisella parkkipaikalla. Tämä tarkoittaa, että oikeudenkäynti on vasta alkamassa kaksi vuotta sitten tapahtuneesta tapauksesta. Epäilty 58-vuotias Yero Ba vapautettiin tutkintavankeudesta tämän vuoden syyskuussa, minkä ansiosta hän sai vaeltaa vapaana kaduilla oikeudenkäynnin alkamiseen asti.

Mies on työtön, asunnoton ja hänellä on pitkä rikoshistoria väkivallasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo ranskalainen Sud Ouest -lehti.

Tuomari vapautti Ba’n, vaikka syyttäjä suositteli, että maahanmuuttaja pysyisi vangittuna oikeudenkäynnin alkamiseen asti.

Decan toimii maahanmuuttaja-aktivistina

Tapaus on kuitenkin saanut jonkinlaisen käänteen, kun ranskalainen tiedotusväline Infos Bordeaux kirjoitti, että tapaus saa erityistä huomiota, koska uhri on vasemmiston edustaja ja mukana maahanmuuttajamyönteisessä toiminnassa:

”Jos feministijärjestöt, jotka yleensä ovat hyvin hiljaa tämäntyyppisten raiskausten yhteydessä, ovat päättäneet tuoda tapauksen julkisuuteen, se johtuu siitä, että Océane Decan on yksi heistä. Hän on hyvin sitoutunut vasemmistoon ja taistellut maahanmuuttajien puolesta nuoresta lähtien.”

”Jean-Briton (Ille-et-Vilaine) lukiossa opiskeleva Decané mobilisoi jo luokkatovereitaan auttamaan maahanmuuttajia ruokakeräyksillä. Ennen Sciences Po Bordeaux’hun siirtymistään hän oli mukana lukuisissa ulkomaalaisia auttavissa järjestöissä (Amnesty International, Utopia 56, Sos Racisme jne.).”

Decan on puhunut ääneen omasta tapauksestaan, vaikka hänen oma avoimien rajojen puolustaminen – yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa, joihin hänellä on yhteyksiä – on johtanut naisten seksuaalisen häirinnän lisääntymiseen ja raiskaustapausten räjähdysmäiseen kasvuun kaikkialla Ranskassa.

Hän kuvailee, kuinka hän näki Ba’n ensimmäisen kerran ”sattumalta” ollessaan kävelyllä huolimatta siitä, että mies oli pidätetty hänen raiskauksestaan.

”Minua ei varoitettu. Eräänä päivänä lokakuussa kävelin Bordeaux’n keskustassa ja törmäsin häneen Rue Sainte-Catherinen varrella: hän soitti kitaraa ja kerjäsi rahaa. Se oli järkytys. Se palautti kaiken mieleeni. Nyt saan paniikkikohtauksia, en uskalla poistua kotoa. Heti kun minun on mentävä kaupunkiin, minun on saatava joku saattamaan minua”, Decan sanoi. Ranskalaiset tiedotusvälineet kertovat, että hän on sairauslomalla ja kärsii psykologinsa mukaan ”posttraumaattisesta stressihäiriöstä”.

Ulkomaalaiset ovat vastuussa 69 prosentista raiskauksista, seksuaalisista hyökkäyksistä ja seksuaalisesta häirinnästä Ranskan julkisissa liikennevälineissä. Kuten Ranskan presidentti Emmanuel Macron on itsekin myöntänyt, puolet kaikista Pariisissa tehdyistä rikoksista on ulkomaalaisten tekemiä, mutta tutkijoiden mukaan luku on itse asiassa jopa kaksi kolmasosaa.

Lähde: Sud Ouest, Infos Bordeaux, Remix, SMSI