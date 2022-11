Ranska joutuu ottamaan vastaan kansalaisjärjestön siirtolaisaluksen – Italian pääministeri Meloni kieltäytyy perääntymästä Macronin kanssa käydyssä puhelussa

”Ocean Viking” -aluksella olleille 234 ihmiselle on myönnetty lupa nousta maihin Marseillessa.

Satoja Välimereltä poimittuja siirtolaisia kuljettava kansalaisjärjestön humanitaarinen alus on saanut luvan tulla maihin Ranskan Marseillen satamaan. Italian vastavalittu hallitus oli toistuvasti evännyt alukselta luvan viedä matkustajia Sisiliaan.

Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron kävivät tiistaina puhelun, jossa Italian pääministeri korosti Italian hallituksen kovaa linjaa maahanmuuttoa kohtaan. Tämä sai Ranskan presidentin antamaan luvan SOS Méditerranée -järjestön ”Ocean Viking” -aluksen telakoitumiseen Ranskassa.

Aluksella on tällä hetkellä 234 siirtolaista, ja se on ollut ankkuroituna Italian rannikon edustalla yli kaksi viikkoa odottamassa turvallista satamapaikkaa.

Italian hallitus on viime päivinä sallinut humanitaaristen alusten kiinnittymisen Italian satamiin, jotta haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, erityisesti naiset, lapset ja sairaat, voivat poistua aluksesta. Sen jälkeen Italian viranomaiset ovat määränneet kapteenit poistumaan Italian alueelta, kun joukko aikuisia miehiä on edelleen aluksella. Aluksia on kehotettu lähtemään niiden toiminnasta vastaaviin maihin, kuten Saksaan ja Norjaan.

Tiistaina antamassaan lehdistötiedotteessa SOS Méditerranée -kansalaisjärjestö kritisoi Italian hallituksen uutta lähestymistapaa. Järjestön mukaan Sisiliassa ”rikottiin räikeästi merenkulku- ja humanitaarista lainsäädäntöä”, kun kansalaisjärjestöjen ”Humanity 1” ja ”Geo Barents” -alusten pelastamat ihmiset poistettiin maihin ”valikoivasti ja syrjivästi.”

”Tällainen toimenpide ei ole sovellettavien kansainvälisten merenkulkua ja humanitaarista apua koskevien yleissopimusten ja päätöslauselmien määräysten mukainen”, sanoi ”Ocean Vikingin” etsintä- ja pelastuskoordinaattori Nicola Stalla.

Meloni ei kuitenkaan vaikuttanut anteeksipyytävältä myöhään tiistaina julkaisemassaan Facebook-viestissä.

”Turvallisuuden ja laittoman maahanmuuton torjunnan osalta italialaiset ovat ilmaisseet mielipiteensä vaaliuurnilla ja valinneet ohjelmamme ja visiomme”, Italian pääministeri kirjoitti.

”Tavoitteenamme on puolustaa jokaisen ihmisen laillisuutta, turvallisuutta ja ihmisarvoa. Siksi haluamme lopettaa laittoman maahanmuuton, estää uudet kuolemantapaukset merellä ja torjua ihmiskauppiaita. Kansalaiset pyysivät meitä puolustamaan Italian rajoja, eikä tämä hallitus petä lupaustaan”, hän lisäsi.

Melonin ja Macronin sekä Ranskan sisäministerin Gérald Darmanin ja hänen italialaisen virkaveljensä Matteo Piantedosin välillä käytiin keskusteluja, joiden aikana ”Italia pysyi tiukasti kannassaan”, kertoo uutistoimisto Ansa.

Ranskalaisen televisiokanavan BFMTV:n mukaan Pariisi tuomitsi Italian viranomaisten ”sietämättömänä pitämänsä käytöksen”. Se tarjosi lopulta Marseillen satamaa kansalaisjärjestön alukselle, jotta se voisi viedä matkustajat maihin.

