Ranska peruuttaa marokkolaismiehen oleskeluluvan, koska hän sytytti savukkeen Tuntemattoman sotilaan haudalla

Sisäministeri Bruno Retailleau kutsui tekoa ”arvottomaksi ja kurjaksi”, mikä herätti poliittista suuttumusta koko poliittisella kentällä.

47-vuotiaan marokkolaismiehen Ranskan oleskelulupa peruutetaan, koska hän sytytti savukkeen Pariisin Tuntemattoman sotilaan haudalla, sisäministeri Bruno Retailleau ilmoitti keskiviikkona.

Mies, joka on poliisin ja tuomioistuinten tiedossa, on jo aiemmin tuomittu 21 kertaa halveksunnasta, kapinasta ja rasistisista loukkauksista. Hänen nykyinen oleskelulupansa oli voimassa lokakuuhun 2025 asti.

Tapaus sattui tiistai-iltapäivällä, jolloin epäilty pidätettiin ja otettiin säilöön. Aluksi hän kiisti teon, mutta tunnusti sen kuulustelussa. Retailleau tuomitsi teon ”arvottomaksi ja kurjaksi” sekä ”haitalliseksi niiden muistolle, jotka kuolivat Ranskan puolesta”.

🇫🇷 🚬 | Un homme a été filmé en train d’allumer une cigarette sur la tombe du Soldat inconnu, à Paris. pic.twitter.com/OqA4Rg2vhq — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) August 5, 2025

Patricia Miralles, kansallisen muistoperinnön ja veteraaniasioiden ministeri, kuvaili tekoa ”loukkaukseksi vainajillemme, historiallamme ja kansakunnallemme. Tämä liekki ei ole savukkeen sytyttämistä varten, vaan se palaa miljoonien sotilaidemme uhrauksen muistoksi”, hän lisäsi.

Myös useat Kansallinen liittouma (RN)-puolueen kansanedustajat ilmaisivat suuttumuksensa. RN:n Euroopan parlamentin jäsen Matthieu Valet sanoi, että teko ”tahraa niiden sotilaidemme muiston, jotka vuodattivat verensä vapautemme puolesta”, ja lisäsi: ”Kunnioittakaa kuolleitamme.”

Riemukaaren alla sijaitsevassa Tuntemattoman sotilaan haudassa lepää tunnistamattoman ensimmäisen maailmansodan sotilaan jäännökset, jotka symboloivat kaikkia taistelussa kuolleita ranskalaisia sotilaita.

Vaikka muistomerkkiin liittyvät tapaukset ovat harvinaisia, niitä on kuitenkin sattunut. Vuonna 1998 meksikolainen turisti pidätettiin, koska hän oli sammuttanut liekin nesteellä Ranskan vuoden 1998 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen aikana. Samana vuonna australialainen pidätettiin, koska hän oli käyttänyt liekkiä kananmunan paistamiseen.

Lähde: Remix News

