Ranska pysäyttää halpatuonnin – Mercosur-sopimus törmäsi kansalliseen vastarintaan

Ranska ottaa jyrkän askeleen kotimaisen maatalouden puolustamiseksi: ulkomaiset hedelmät pannaan.

Ranskan hallitus ilmoitti uudesta, merkittävästä askeleesta kotimaisen maatalouden puolustamiseksi. Pääministeri Sébastien Lecornu kertoi sunnuntaina 4. tammikuuta, että tietyt ulkomaiset hedelmät tullaan kieltämään maahan tuotavina tuotteina. Päätös on suora vastaus kasvavaan vastarintaan Etelä-Amerikan Mercosur-kauppasopimusta kohtaan, jota ranskalaiset viljelijät pitävät uhkana sekä elinkeinolleen että kansalliselle ruokaturvalle.

Lecornu painotti, että toimenpiteen tarkoituksena on turvata toimitusketjut, suojella kuluttajia ja palauttaa oikeudenmukaisuus ranskalaisille viljelijöille. Kielto koskee muun muassa avokadoja, mangoja, guavoja, sitrushedelmiä, viinirypäleitä ja omenoita Etelä-Amerikasta ja muualta. Hallitus haluaa estää halpatuonnin, joka uhkaa kotimaisen tuotannon kilpailukykyä ja ruokaturvallisuutta.

Viljelijät nousivat vastarintaan

Ranskassa ja muualla Euroopassa viljelijät ovat jo kuukausia osoittaneet mieltään EU:n ja Mercosurin välisen sopimuksen etenemistä vastaan. Viimeisin suuri protesti nähtiin Brysselissä 18. joulukuuta 2025, jolloin traktoreiden saattueet Belgiasta, Ranskasta ja naapurimaista tukkeuttivat pääväyliä Euroopan unionin hallintokortteliin. Protesti osui samaan aikaan vuoden viimeiseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen, mikä alleviivasi viljelijöiden viestiä: EU on jättänyt maatalouden heitteille poliittisen paineen alla.

Ranska vastaan Saksa ja Espanja

Vaikka Saksa ja Espanja jatkavat Mercosur-sopimuksen tukemista, Ranska on asettunut jyrkästi vastustamaan sitä. Ranskalaiset viljelijät ja heidän järjestönsä varoittavat, että sopimus avaisi EU:n markkinat halvemmalle eteläamerikkalaiselle lihalle ja muille tuotteille, jotka eivät täytä eurooppalaisia ympäristö- ja elintarviketurvallisuusstandardeja. Vastakkainasettelu paljastaa syvän jakolinjan EU:n sisällä: toiset näkevät sopimuksen taloudellisena mahdollisuutena, toiset kansallisen maatalouden kuoliniskuna.

Kansallinen etu etusijalle

Ranskan hallituksen päätös tuontikielloista on selvä viesti: kansallinen etu ja kotimainen maatalous asetetaan etusijalle kansainvälisten sopimusten ja globalistisen kauppapolitiikan sijaan. Lecornu korosti, että kyse ei ole vain viljelijöiden toimeentulosta, vaan koko kansakunnan ruokaturvasta ja huoltovarmuudesta. Ranska haluaa varmistaa, että sen kansalaiset saavat ruokansa omasta maasta – eivätkä ole riippuvaisia halpatuonnista, joka voi romuttaa kotimaisen tuotannon perustan.

Lähde: European Conservative

