Ranska: Syyrialainen maahanmuuttaja puukotti 7 pientä lasta puistossa – ainakin 2 kriittisessä tilassa

Ainakin yhdeksän ihmistä, mukaan lukien seitsemän pientä lasta ja kaksi aikuista, loukkaantui torstaiaamuna puistossa Annecyn alppikaupungissa Kaakkois-Ranskassa tapahtuneessa veitsihyökkäyksessä.

Ranskan poliisi pidätti iskuun liittyen yhden Abdalmasih H nimiseksi tunnistetun henkilön, jonka uskotaan olevan syyrialainen turvapaikanhakija ja joka oli aiemmin tuntematon viranomaisille, kertoo Agence France-Pressen siteeraama poliisilähde.

Ranskalainen sanomalehti Le Figaro kertoi, että lapset olivat noin kolmevuotiaita ja ainakin kaksi heistä oli kriittisessä tilassa.

Puukotuksesta julkaistulla videolla näkyy, kuinka syyrialaismies juoksee edestakaisin leikkikentällä ja puukottaa pientä lasta rattaissa, kun äiti yrittää suojella lasta. Toinen sivullinen yrittää pysäyttää hyökkäyksen useita kertoja.

Silminnäkijän mukaan hyökkäys tapahtui lähellä Annecy-järveä lähellä paikkaa, jossa on polkuveneitä, virkistystoimintaa ja leikkipaikka. Silminnäkijä kertoi BFMTV:lle, että ”hyökkääjä hyppäsi lasten luokse ja alkoi huutaa, käveli kohti rattaita ja alkoi toistuvasti puukottaa pieniä lapsia”.

Silminnäkijä sanoi nähneensä ”lapsia ja äidin maassa”.

”Kun hän näki, että poliisi oli piirittänyt hänet, hän meni pariskunnan luokse ja puukotti iäkästä henkilöä”, silminnäkijä sanoi.

”Hän meni suoraan erään isoisän luo, joka oli vaimonsa kanssa, ja puukotti häntä”, sanoi toinen silminnäkijä. ”Käskin poliisia ampumaan hänet. He taltuttivat miehen.”

Hyökkäyksen luonteesta tiedetään vain vähän. Poliisi on kuitenkin eristänyt alueen ja suorittaa tutkintaa.

Ranskan sisäministeri Gérald Darmanin twiittasi: ”Useat ihmiset, mukaan lukien lapset, loukkaantuivat veitsellä aseistautuneen henkilön toimesta Annecyn aukiolla. Henkilö pidätettiin poliisin erittäin nopean toiminnan ansiosta.”

Ranskalaiset uutistoimistot ovat sittemmin tarkistaneet uhrien lukumäärää.

Kansallisen liittouman parlamentaarinen johtaja Marine Le Pen lisäsi: ”Saamme pelolla ja kauhulla kuulla Annecyssä tapahtuneesta puukolla aseistautuneen henkilön hyökkäyksestä pieniä lapsia vastaan. Ajatukseni ovat uhrien ja heidän läheistensä kanssa.”

On ilmeistä, että Darmanin matkustaa Annecyyn Ranskan pääministerin Élisabeth Bornen kanssa myöhemmin torstaina, ja Ranskan edustajainhuone piti minuutin hiljaisen hetken ennen aamun istuntoa.

Konservatiivikommentaattori Eva Vlaadringerbroek syytti tapauksesta Euroopan avoimia rajoja koskevaa politiikkaa ja sitoutumista massamaahanmuuttoon.

