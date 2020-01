Ranska taistelee kommunitarismia vastaan – jo 150 aluetta islamistien vaikutuksen alaisena

Turvallisuuspalvelu DGSI:n tietojen mukaan jo 150 aluetta Ranskassa on islamistien vaikutuksen alaisena. Maa taistelee rinnakkaisyhteisöjä vastaan, mutta onko jo liian myöhäistä?

Ranskan turvallisuuspalvelu DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) on listannut 150 islamistien ”hallussa” olevaa aluetta. Pariisin, Lyonin ja Marseillen esikaupunkialueiden lisäksi joukossa on useita Pohjois-Ranskan kaupunkeja, kuten Maubeuge, jossa Ranskan muslimien demokraattinen liitto (UDMF) on saavuttanut jo 40 prosentin kannatuksen. Alueen ”tilanne on hälyttävä”.

Ranskan sisäministeri Christophe Castanet lähetti 27. marraskuuta 2019 aluehallinnoille viestin, jossa hän vaati näitä ”taistelemaan islamia vastaan” muun muassa tarkkailemalla poissaoloja kouluista sekä paljastamalla petoksia ja rahanpesua.

Tilanne on aluehallintojen kannalta vaikea, eikä sitä helpota aluehallintojen ja valtion välisen tietojen vaihdon puutteellisuus. Taistelulle kaivataan myös paikallisten asukkaiden tukea.

– Castaner voi vetää omaa showtaan, mutta jos meillä ei ole paikallisten yhteisöjen tukea, ajamme päin seinää, eräs valtion vanhempi virkailija toteaa.

Kommunitarismi Kommunitarismi tarkoittaa arvokäsitystä, jonka mukaan jokaisella yhteisöllä on oikeus elää omien sisäisten arvojensa mukaan ja pakottaa myös yhteisön jäsenet elämään niiden mukaan.

Oikeusministeri Nicole Belloubet on myös ryhtynyt taisteluun kommunitarismia vastaan. Hän allekirjoitti 10. tammikuuta tuomareille suunnatun kirjeen, jossa vaadittiin sekularismin suojelemista sekä taistelua radikalisoitumista ja kommunitarismia vastaan.

Kirjeessä muistutettiin, että ”tietyillä alueilla havaittavat seksistiset rikokset” tulee ottaa huomioon rangaistuspolitiikassa. Tällaisia seksistisiä rikoksia tulee esiin alueilla, joissa naisille sanotaan, kuinka heidän pitää olla, käyttäytyä ja pukeutua. Tällaiset syrjintätapaukset tulee oikeusministerin mukaan saattaa oikeuden eteen.

– Todellisuudessa, kun puhumme kommunitarismista, emme puhu uskonnoista, vaan islamismista, toteaa yleinen syyttäjä Maryvonne Caillibotte. Hän muistuttaa myös ongelmasta: Ranskan lainsäädännössä ei ole mahdollista käsitellä vain islamismia.

Taistelu kommunitarismia vastaan Ranskassa on poliittinen palapeli, jota ei lainkaan helpota se, että presidentti Emmanuel Macron kieltäytyy yhdistämästä aihetta islamiin.

– Viime syksynä uskoin, että Macron alkaa ymmärtämään, vanhempi virkailija toteaa, mutta jatkaa, että vielä ei ole tapahtunut muutosta.

Aika kuluu, ja varsinainen kysymys kuuluu, joko on liian myöhäistä muutokselle?

Lähde Le Journal du Dimanche.