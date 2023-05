Ranska: Transsukupuolinen sprintteri tuomitsee olympiakiellon: ”Meitä syrjitään ja vainotaan!”

Halba Diouf oli harjoitellut kovasti parantaakseen 200 metrin juoksuaikaansa siinä toivossa, että hän voisi juosta kotikentällään vuoden 2024 kisoissa. Hänen kunnianhimoiset tavoitteensa kuitenkin kariutuivat maaliskuussa, kun hallintoelin WA kielsi miesten murrosiän läpikäyneitä transsukupuolisia naisia kilpailemasta naisten lajeissa vedoten tarpeeseen suojella naisten sarjaa.

”En voi ymmärtää tätä päätöstä, sillä transsukupuoliset naiset ovat aina saaneet kilpailla, jos heidän testosteronipitoisuutensa on ollut alle tietyn raja-arvon”, Diouf valitti Reutersin haastattelussa.

”Ainoa turva, joka transsukupuolisilla naisilla on, on heidän oikeutensa elää niin kuin he haluavat, ja meiltä evätään se, meitä vainotaan… Tunnen itseni syrjityksi, koska minut suljetaan pois kilpailuista.”

Senegalissa syntynyt Diouf saapui Ranskaan nelivuotiaana. Aikuisena hän muutti Aix-en-Provenceen, jossa hän aloitti hormonihoidon vaihtaakseen sukupuoltaan. Ranskan viranomaiset tunnustivat hänen sukupuolenvaihdoksensa vuonna 2021.

The biological male professional runner who just won 1st place in a women’s 200m race in France has claimed he feels “marginalized” and “hounded.”

Halba Diouf, who identifies as a Transgender Muslim Woman, has spoken out after being excluded from participating in the Paris 2024… pic.twitter.com/wPIBIkXn9U

— Oli London (@OliLondonTV) May 9, 2023