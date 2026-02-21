Ranska vaatii äärivasemmiston eristämistä: ”He ovat tappaneet”

Quentin Deranquen murha on paljastanut äärivasemmiston kytköksiä poliittisiin rakenteisiin tavalla, jota Ranskassa ei ole ennen nähty.

Ranskassa kuohuu, kun Lyonissa tapahtunut 23‑vuotiaan konservatiivisen katolisen Quentin Deranquen kuolemaan johtanut pahoinpitely on kääntynyt suoraan kohti maan äärivasemmiston poliittisia rakenteita. Tapaus on nostanut esiin kysymyksen, jota Ranskassa ei ole totuttu esittämään: pitäisikö poliittinen ”palomuuri”, jota on vuosikymmeniä käytetty oikeistoa vastaan, kohdistaa nyt vasemmistoon?

Tutkinnan keskiöön on noussut Jacques‑Élie Favrot, äärivasemmistolaisen La France Insoumise (LFI) ‑puolueen kansanedustajan avustaja. Hänet on määrätty tutkintavankeuteen epäiltynä tahallisesta murhasta, törkeästä väkivallasta ja rikollisesta yhteistoiminnasta. Favrot myöntää olleensa paikalla ja osallistuneensa väkivaltaan, mutta kiistää antaneensa kuolettavia iskuja. Lyonin syyttäjän mukaan hänellä oli ”johtava rooli” hyökkäyksessä.

Deranque oli turvaamassa feministisen Collectif Némésis ‑järjestön mielenosoitusta, kun Antifan ja äärivasemmiston militantit hyökkäsivät ryhmän kimppuun. Seitsemän henkilöä on jo asetettu syytteeseen, osa heistä LFI:n työntekijöitä. Useilla epäillyillä on yhteyksiä ultra‑vasemmistoon ja rikostaustaa.

🇫🇷🔴 After Antifa beat Quentin Deranque to death in Lyon, far-left activist Jacques-Élie Favrot has been indicted for murder through incitement, serious violence, and criminal association. He is now in pre-trial detention for the barbaric murder of the 23-year-old conservative… pic.twitter.com/FQ9MZZGmNA — Remix News & Views (@RMXnews) February 20, 2026

Poliittinen maanjäristys

Kansallisen liittouman (RN) puheenjohtaja Jordan Bardella ei säästele sanojaan: ”Äärivasemmisto on tappanut.” Hänen mukaansa LFI:n johtaja Jean‑Luc Mélenchon on toiminut ”väkivaltaisten liikkeiden ideologisena kasvattajana”, joka lietsoo levottomuutta niin kaduilla kuin parlamentissa.

Bardella vaatii nyt, että Ranska katkaisee yhteistyön LFI:n kanssa kaikilla tasoilla – aivan kuten oikeistoa on vuosikymmeniä eristetty. ”On aika rakentaa todellinen poliittinen palomuuri äärivasemmiston ympärille”, hän sanoo.

Yllättäen myös osa vasemmistoa on kääntynyt LFI:tä vastaan. Europarlamentaarikko Raphaël Glucksmann toteaa, että yhteistyö LFI:n kanssa on ”täysin mahdotonta”.

Mélenchon hyökkää uhreja vastaan

Sen sijaan että Mélenchon olisi tuominnut väkivallan, hän syyttää Collectif Némésis ‑järjestöä ja vaatii sen kieltämistä. Hänen mukaansa todellinen uhka ei ole Antifa, vaan feministiryhmä, jonka jäseniä Deranque oli suojelemassa.

Samaan aikaan paine kasvaa tutkia LFI:n roolia äärivasemmiston väkivaltaisten ryhmien suojelemisessa ja radikalisoimisessa.

🇫🇷After Antifa brutally beat conservative activist Quentin Deranque to death in Lyon, far-left leader Jean-Luc Mélenchon incredibly calls to ban the feminist group Collectif Némésis – the same group Deranque was providing security for when he lost his life. "The Collectif… pic.twitter.com/S4qwW9t7Cc — Remix News & Views (@RMXnews) February 18, 2026

Kansainväliset reaktiot

Italian pääministeri Giorgia Meloni on tuominnut tapauksen jyrkästi. Myös Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Sarah B. Rogers muistuttaa, että demokratia romahtaa, jos poliittisista mielipiteistä aletaan tappaa.

🚨BREAKING: In France, they are holding the far-left responsible for Quentin’s death and are attacking local branches France is absolutely furious. 🇫🇷pic.twitter.com/zE7wEY9UqL — Inevitable West (@Inevitablewest) February 14, 2026

Lue lisää aiheesta: