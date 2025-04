”Ranska varasti Afrikan kullan, nyt on meidän vuoromme” – murtovaras ryösti ja pahoinpiteli kaksi 80-vuotiasta sisarusta

Kaksi 80-vuotiasta sisarusta, joista toinen oli 82-vuotias ja toinen 84-vuotias, joutuivat väkivaltaisen pahoinpitelyn kohteeksi, kun mies yritti ryöstää heiltä koruja ja rahaa. Ryöstön aikana mies kertoi ryöstävänsä heidät kostoksi siitä, mitä Ranska teki Afrikalle.

Huhtikuun 6.-7. päivän välisenä yönä mies murtautui sisarusten kotiin. Kun kaksikko huomasi miehen läsnäolon, mies kertoi heille olevansa ”Afrikan poliisin” jäsen, kertoo JDD:n kanssa puhunut poliisilähde.

Molemmat eivät korkean ikänsä vuoksi kyenneet puolustautumaan. Heidät vietiin huoneeseen ja sidottiin nippusiteillä. Molempien päät peitettiin tyynyliinoilla.

Kun sisarukset vastustelivat, hän toisti samaa lausetta, miksi hän oli ryöstämässä heitä: ”Ranska varasti Afrikan kullan, nyt on meidän vuoromme.”

Poliisin kuulusteluissa kaksi iäkästä uhria kertoivat nähneensä mustan miehen tutkivan heidän asuntonsa läpikotaisin ja puhdistavan sen jälkeen kaiken, mihin hän koski, oletettavasti yrittäessään poistaa DNA:ta tai muita todisteita.

Mies varasti useita kelloja, koruja ja uhrien pankkikortteja saatuaan uhkaamalla uhrien PIN-koodinumerot.

Miestä kuvaillaan ”afrikkalaisen näköiseksi” ja 25-vuotiaaksi. Poliisi etsii häntä edelleen. Hänellä oli päässään lippalakki ja musta Nike-verryttelypaita.

Iäkkäät uhrit ovat jo pitkään olleet hyökkäysten kohteena Ranskassa. Viime vuonna marokkolainen laiton maahanmuuttaja tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen kahdesta tapauksesta vuodelta 2020, jolloin hän tunkeutui 62-vuotiaan naisen huoneeseen ja raiskasi tämän, ja kuukausia myöhemmin hän tiettävästi pahoinpiteli raa’asti toista, 86-vuotiasta naista.

