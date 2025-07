Ranska: Vasemmistolaiset kansanedustajat ehdottavat lakimuutosta, jolla ”vähennetään” maahanmuuttajarikollisuuden näkyvyyttä

Maahanmuuttajarikollisuudesta kirjoittaminen kuulemma ruokkii moraalipaniikkia maahanmuuttoon liittyen.

Ryhmä vihreitä ja muita vasemmistolaisia kansanedustajia Ranskan parlamentissa ovat tehneet aloitteen lakimuutoksesta, jolla vähennettäisiin uutisointia maahanmuuttajien tekemistä rikoksista.

Vasemmistolaisten kirjaamassa aloitteessa väitetään aidosti tapahtuneista rikoksista uutisoimisen, joissa tekijä on maahanmuuttaja, tulevan ”äärioikeiston” hyväksikäyttämäksi ja ruokkivan moraalipaniikkia liittyen maahanmuuttoon.

Lakiehdotuksessa mainitaan 12-vuotiaan Lola-tytön tapaus, jossa 4 algerialaista oli raiskannut ja murhannut hänet, sekä 16-vuotias Thomas, joka puukotettiin kuoliaaksi, kun arabit tulivat paikalle ”tappamaan valkoisia ihmisiä.” Vasemmistolaiset olivat käyttäneet näitä tapauksia esimerkkeinä uutisoimisesta, joissa sittemmin ”vatvottiin rodun merkitystä.”

Lisäksi lakiehdotuksessa tuomitaan tiettyjen sanojen, kuten ”raakuus” käyttäminen mainitun kaltaisissa uutisissa, sekä ”francocide” -termin käyttäminen, jolla viitataan maahanmuuttajataustaisten tekemiin henkirikoksiin, joissa uhri on etninen ranskalainen.

Kansallisen liittouman puoluejohtaja, Marine Le Pen, oli kritisoinut ehdotusta sosiaalisessa mediassa sanoen: ”Tiedon hallinta ja peittely on totalitarististen aatteiden tunnusmerkki. Vuosien saatossa äärivasemmistoa kohti ajautuneet vihreät ottavat nyt uuden askeleen kohti tätä taipumusta hillitäkseen ilmaisunvapautta, joka on demokraattisten yhteiskuntien kulmakivi. Ranskalaisten on oltava tietoisia siitä, että heidän oikeutensa tietää asioista on nyt selvästi uhattuna näiden vapaudenvastaisten toimenpiteiden johdosta.”

Lähde: Remix News

