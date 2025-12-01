Ranska: Vihreään puolueeseen kuuluva lesbo joutui luopumaan kunnallisvaaliehdokkuudestaan paikallisen väestön homovihamielisyyden takia

Kyseinen lesbo asuu korkean maahanmuuttajataustaisen väestön asuinalueella.

Ranskan vihreään puolueeseen kuuluva kunnanvaltuutettu Saint-Quenissa, Sabrina Decanton, on julistanut vetäytyvänsä pois 2026 maaliskuun kuntavaaleista.

Yksi syy päätökseen on kuulema hänen omassa poliittisessa puolueessaan esiintyvä homovastaisuus, ja että hän on joutunut lesbona ”homofobian kohteeksi.”

”Seksuaalinen suuntautumiseni on mainittu esteeksi ehdokkuudelleni ja mahdolliselle vaalivoitolle, jonka jotkut sanovan olevan sopimaton tuen saamiseksi työläisnaapurustoilta, joka on mielestäni leimaavaa ja syrjivää,” Decanton oli kirjoittanut X:ssä.

Ranskalaisilla on tapana puhua afrikkalaisista ja lähi-itäläisistä maahanmuuttajista ”työväkenä,” joita asuukin paljon Saint-Quenissa. Vihreät ovat siis tilanteessa, missä heidän pitää syrjiä homoseksuaalista ehdokastaan varmistaakseen homovihamielisten maahanmuuttajien äänet kunnallisvaaleissa.

Decanton myös kertoi hänelle asetetun paineita allekirjoittaa laiton ja epäeettinen sopimus, jossa hän lupautuisi valituksi tullessaan siirtävänsä päätöksentekonsa kaupunginvaltuustossa ”rajatulle ja salaiselle ryhmälle.”

Eräs kommentoija X:ssä olikin sanonut moisten sopimusten olevan ”melko yleisiä” korkean maahanmuuttajaväestön alueilla, mutta hän ei ole koskaan kuullut niistä tehtävän kirjallisia asiakirjoja.

Afrikkalaiset ja arabit ovat kulttuurimarxistisessa arvohierarkiassa valkoisten lesbojen yläpuolella, joten kyseistä ajattelutapaa kannattavat vihreät ovat kaikesta päätellen lopulta valmiita työntämään homot syrjään, kun näihin vihamielisesti suhtautuvat rotumuukalaiset niin vaativat.

Lähde: Remix News

