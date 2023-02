Ranskalainen historioitsija: Kolmas maailmansota on jo alkanut

Tunnettu ranskalainen historioitsija Emmanuel Todd väitti hiljattain, että Yhdysvallat on ilmeisesti räjäyttänyt Nord Stream -putket.

”Kolmas maailmansota on jo alkanut”, sanoo yksi Ranskan johtavista intellektuelleista, Emmanuel Todd. Hänen väitteensä mukaan Ukrainassa käytävä proxy-sota on eksistentiaalinen sekä Yhdysvalloille että Venäjälle.

Todd on antropologi, sosiologi ja historioitsija, joka työskentelee tällä hetkellä Ranskan kansallisessa väestötutkimusinstituutissa. Hän kertoi Le Figarolle, joka on yksi maan vaikutusvaltaisimmista sanomalehdistä: ”Joe Bidenin on nyt kiirehdittävä. Amerikka on hauras, ja Venäjän talouden vastarinta työntää Yhdysvaltain imperialistista järjestelmää kohti kuilua.”

”On ilmeistä, että konflikti, joka alun perin oli rajoitettu alueellinen sota, on kehittynyt globaaliksi taloudelliseksi vastakkainasetteluksi, jossa toisella puolella on koko länsi ja toisella puolella Venäjä, jota Kiina tukee. Siitä on tullut kolmas maailmansota”, Todd sanoi.

Historioitsija, joka ennusti Neuvostoliiton kaatumisen vuonna 1976 muun muassa kasvavan lapsikuolleisuuden vuoksi, sanoi, ettei kukaan alun perin odottanut Venäjän kansan tai sen hallituksen pystyvän vastustamaan Naton taloudellista painostusta, mutta Venäjä on kestänyt pakotteet yllättävän hyvin.

Todd varoitti Yhdysvaltain hegemonian romahtamisesta vuonna 2001 ilmestyneessä kirjassaan ”After the Empire: The Breakdown of the American Order” (”Imperiumin jälkeen: Yhdysvaltain maailmanjärjestyksen hajoaminen”). Haastattelussa Todd sanoi, että Venäjän talouden vastarinta pakotteita vastaan sysää ”amerikkalaisen imperialistisen järjestelmän” kohti kuilua.

Jos Venäjä onnistuu köyhdyttämään Euroopan taloutta samalla kun se saa tukea Kiinalta, Yhdysvaltain rahapoliittinen ja taloudellinen maailmanhallinta romahtaa, ja sen myötä Yhdysvaltain kyky rahoittaa valtava kauppavajeensa ilman mitään tukea, Todd väitti.

Todd väitti myös, että sekä Venäjä että Yhdysvallat eivät näe todellista ulospääsyä konfliktista sen panosten vuoksi.

”Sen enempää kuin Venäjä, ei Yhdysvallatkaan voi vetäytyä konfliktista, he eivät voi päästää irti”, Todd sanoi lehdelle. ”Siksi olemme nyt loputtomassa sodassa, vastakkainasettelussa, jonka lopputuloksena on oltava jommankumman romahdus”, hän lisäsi.

”Tässä sodassa on kyse Saksasta”

Konfliktilla on Toddin mukaan selvä häviäjä, joka on Eurooppa. Todd on jo pitkään kannattanut sitä, että Euroopan tulisi pitää etäisyyttä Yhdysvaltoihin, muun muassa kirjassaan ”After the Empire: The Breakdown of the American Order”, mutta hänen mukaansa Eurooppa ei ole noudattanut hänen neuvoaan.

”Me laskemme neliökilometrejä, jotka ukrainalaiset ovat vallanneet, samalla kun venäläiset odottavat, että Euroopan taloudet romahtavat. Me olemme heidän tärkein etulinjansa”, hän sanoi Le Figarolle.

Hiljattain toisessa sveitsiläisen Weltwoche-lehden haastattelussa Todd aloitti haastattelun sanomalla: ”Tässä sodassa on kyse Saksasta.” Hän selitti, että yksi tärkeimmistä motiiveista sille, että Yhdysvallat ajaa avointa konfliktia Venäjän kanssa, liittyy Saksan ja Venäjän kasvavaan läheisyyteen.

”Vuoden 2008 finanssikriisi teki selväksi, että Saksasta tuli yhdistymisen myötä Euroopan johtava valta ja siten myös Yhdysvaltojen kilpailija. Vuoteen 1989 asti se oli poliittisesti kääpiö. Nyt Berliini osoitti halukkuutensa ryhtyä yhteistyöhön venäläisten kanssa. Tämän lähentymisen torjumisesta tuli Yhdysvaltain strategian ensisijainen tavoite. Yhdysvallat oli aina tehnyt selväksi, että se halusi torpedoida kaasusopimuksen. Naton laajentuminen Itä-Eurooppaan ei kohdistunut ensisijaisesti Venäjää vaan Saksaa vastaan.”

Tämän jälkeen Weltwoche kysyi Toddilta, kuka sabotoi Nord Stream -kaasuputkea, joka kulkee Itämerellä Saksan ja Venäjän välillä? Hän vastasi: ”Tietenkin amerikkalaiset. Mutta se on täysin yhdentekevää. Se on ihan normaalia. Tärkeä on kuitenkin kysymys: ”Miten yhteiskunta (saksalaiset) voi uskoa, että kyseessä olisivat voineet olla venäläiset?”

”Kyseessä on mahdollisen todellisuuden kääntäminen päinvastaiseksi”, Todd sanoi. ”Sanomalehdet kertovat meille, kuinka venäläiset ampuvat miehittämiään vankiloita. Siitä, että he ampuvat ydinvoimaloita, joita he hallitsevat paikallisesti. Ja siitä, että he räjäyttävät itse rakentamiaan putkistoja.”

Todd sanoo avoimesti, että hänen näkemyksensä edustavat vähemmistönäkemystä länsimaisten intellektuellien keskuudessa monista asioista. Kuuluisa Pulitzer-palkittu toimittaja Seymour Hersh on kuitenkin julkaissut yksityiskohtaisen selostuksen siitä, miten Yhdysvallat norjalaisten avustuksella todellakin räjäytti Nord Stream -putket. Toistaiseksi suurin kritiikki Hershin raporttia kohtaan on se, että se nojautuu yhteen lähteeseen, mutta jos Hershin kertomusta tukevia todisteita tulee lisää, se voi johtaa syvään kriisiin Saksan ja Yhdysvaltojen välillä.

Kiina ja Venäjä vastaan länsi

Todd kertoi Le Figarolle uskovansa, että jos Kiinan ja lännen välinen kylmä sota kiihtyy, se voi johtaa Intian kaltaisten kehitysmaiden nousuun.

Ranskalainen historioitsija tukee kansainvälisten suhteiden professori John Mearsheimerin ja ”realistisen” ulkopolitiikan kannattajien näkemystä.

”Heidän näkökulmastaan venäläiset ovat sodassa, joka on puolustuksellinen ja ennaltaehkäisevä”, Todd sanoi, mikä paljastaa hänen myötämielisyytensä ajatukselle, jonka mukaan Nato osittain provosoi sodan.

Toddin mukaan vain 7 prosenttia yhdysvaltalaisista opiskelijoista opiskelee insinööriksi, vaikka Yhdysvallat on kaksi kertaa väkirikkaampi kuin Venäjä ja vaikka sitä usein mainostetaan paljon edistyneempänä, kun Venäjällä vastaava luku on 25 prosenttia.

”Yhdysvallat täyttää aukkoa ulkomaisilla opiskelijoilla, mutta he ovat enimmäkseen intialaisia ja yhä useammin kiinalaisia”, hän jatkoi. ”Se on Yhdysvaltain talouden dilemma: se voi kohdata Kiinan kilpailun vain tuomalla maahan ammattitaitoista kiinalaista työvoimaa.”

Länsimaiden kannalta vielä huolestuttavampaa voi olla se, että Vladimir Putin ei ole eristyksissä niin kuin useimmat tiedotusvälineet häntä kuvaavat.

”Kun tarkastelemme YK:n äänestyksiä, näemme, että 75 prosenttia maailmasta ei noudata lännen tahtoa, mikä tuntuu silloin olevan hyvin vähäinen.”

Lisäksi Venäjä vetoaa moniin länsimaailman ulkopuolella, joka on edelleen huomattavasti konservatiivisempi kuin monet ymmärtävät.

”Kollektiiviselle ei-länsimaalaiselle Venäjä edustaa rauhoittavaa moraalista konservatismia”, Todd sanoi.

Lähde: Remix