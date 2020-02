Ranskalainen kirjailija: ”Jos lapsen nimeksi annetaan Mohammed, kyse on itse aiheutetusta syrjinnästä”

Ranskalainen kirjailija ja toimittaja Éric Zemmour keskusteli CNewsin “Face à l’Info” -ohjelmassa eriytymisestä, assimilaatiosta ja Ranskan tasavallan arvoista sekä väestönvaihdosta. Toisena keskustelijana oli ministeri Marlène Schiappa, jonka vastuualueella on tasa-arvoon liittyvät asiat Ranskassa.

Kirjailija ja historioitsija Éric Zemmour ja tasa-arvoministeri Marlène Schiappa väittelivät 10. helmikuuta muun muassa ulkomaalaisten kulttuuriassimilaatiosta [sulautuminen] Ranskassa. Ministeri puolusti nykyistä ranskalaista yhteiskuntaa, joka tuomitsee ”syrjinnän”. Kirjailija puolestaan vaati, että Ranskaan saapuvat maahanmuuttajat sulautetaan ranskalaiseen kulttuuriin.

Ministeri Schiappa kertoi esimerkin syrjinnästä: on vaikeampi saada töitä, jos nimi kuulostaa ulkomaalaiselta. Zemmour perusteli, että jos lapsen nimeksi laitetaan Mohammed ja naiset puetaan päähuiviin, kyse on itse aiheutetusta syrjinnästä. Jos lapsen nimeksi laitettaisiin esimerkiksi Francois, ongelmaa ei olisi.

Éric Zemmour muistutti laista, joka oli otettu käyttöön Napoleonin aikana mutta lakkautettu vuonna 1993. Lain mukaan vain kalenterissa mainitut tai tunnettujen historiallisten henkilöiden nimet olivat hyväksyttäviä.

– Tasavalta ei ole McDonalds. Tänne ei tulla ”sellaisena kuin olet” vaan sulaudutaan vallalla olevaan kulttuuriin, kirjailija muistutti.

Keskustelun lopussa ministeri Schiappa mainitsi teorian suuresta väestönvaihdosta sanoen sen perustuvan pelon ja vihan luomiseen. Kirjailija Zemmour muistutti, että kyse ei ole siitä, että jokin tietty ihminen vaihdettaisiin toiseen. Ihmisten lisäksi huomioon tulee ottaa myös kulttuurit ja sivilisaatiot.

Zemmour kertoi, että historia on täynnä suuria väestönvaihtoja. Algeria oli kristitty maa siihen saakka kunnes arabit valtasivat sen. Samoin kävi Anatoliassa, Kreikan entisellä alueella, jonka muslimit valtasivat ja josta muodostui nykyinen Turkki, jonka pääuskonto on islam.

Kirjailija Zemmour on varoittanut aiemminkin Ranskan kulttuurin ja sosiaalisten rakenteiden muuttumisesta maahanmuuton ja sen mukana saapuvan islamisaation myötä. Vuonna 2018 kirjailija näki Ranskassa rehottavan rikollisuuden, kuten huumekaupan, syyksi lähiöiden islamisoitumisen.

– Näissä lähiöissä on enää jäljellä halal-lihakauppoja, halal-kirjakauppoja ja muita halal-kauppoja. Lisäksi naiset pukeutuvat huiveihin ja miehet kuin 1700-luvun Afganistanissa tai Saudi-Arabiassa, Zemmour huomautti.

– Miksi he näin tekevät? Koska he ovat luomassa uusia normeja. Näin normalisoidaan islamilaisia lähiöitä, joissa vallitsee islamin laki. De facto -sharia. Tätä on nykypäivä Ranskan lukuisissa lähiöissä, kirjailija jatkoi.