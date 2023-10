Ranskalainen lainsäätäjä vaatii hajottamaan kovavasemmiston ryhmittymät, jotka kieltäytyvät määrittelemästä Hamasia terroristijärjestöksi

Kovavasemmistolaisen Jean-Luc Mélenchonin johtamaa La France Insoumise -puoluetta on syytetty terrorismin puolustamisesta, koska se kieltäytyi tuomitsemasta Hamasia Israelissa viikonloppuna tapahtuneista julmuuksista.

Ranskalaiset keskustaoikeistolaiset poliitikot vaativat niiden kovavasemmistolaisten parlamenttiryhmien hajottamista, jotka kieltäytyvät leimaamasta ”Hamasia terroristijärjestöksi Israelissa viikonloppuna tehtyjen julmuuksien jälkeen”.

Les Républicains -puolueen senaattori Stéphane Le Rudulier kirjoitti tiistaina avoimen kirjeen pääministeri Élisabeth Bornelle ja kehotti Ranskan hallitusta hajottamaan Jean-Luc Mélenchonin kovavasemmistolaisen La France Insoumise (LFI) -puolueen (Alistumaton Ranska), koska se ei ole tuominnut Euroopan unionissa kielletyn terroristijärjestön Hamasin terroritoimintaa.

Le Rudulier vaati myös Uuden Antikapitalistisen puolueen (NPA), Tasavallan Alkuperäiskansan, Nuoren Kaartin ja Pysyvän Vallankumouksen hajottamista.

LFI kuvaili lausunnossaan israelilaisten siviilien teurastusta ”Hamasin johtamien palestiinalaisjoukkojen aseelliseksi hyökkäykseksi” ja syytti iskuista ”Israelin miehityspolitiikan tehostamista Gazassa, Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa”.

Puolueen johtaja Jean-Luc Mélenchon totesi, että ”kaikki Israeliin ja Gazaan kohdistuva väkivalta todistaa vain yhden asian: väkivalta vain tuottaa ja toistaa itseään”. Samaan aikaan toinen LFI:n kansanedustaja Éric Coquerel kuvaili Hamasia ”liikkeeksi, joka harjoittaa terrorin muotoa aivan kuten Israelin armeija harjoittaa valtioterrorismia tilanteessa, jossa se on YK:n päätöslauselmien vastainen, koska se jatkaa erään kansan kolonisoimista, liittämistä ja miehittämistä”.

Puolueen arvostelijat syyttivät puoluetta siitä, että se ”seisoo terrorismin puolella kieltäytyessään tuomitsemasta yksiselitteisesti Hamasin terroristeja”, jotka tunkeutuivat Israelin alueelle viikonloppuna ja tappoivat satoja siviilejä, mukaan lukien 260 juhlijan verilöylyn Israelin ja Palestiinan rajan lähellä järjestetyssä rave-musiikkitapahtumassa.

Tiistaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa kansalliskokouksen LFI-parlamenttiryhmän puheenjohtajaa Mathilde Panot’a syytettiin jälleen siitä, että hän kieltäytyi leimaamasta Hamasia terroristijärjestöksi, ennen kuin hän lopetti lehdistötilaisuuden äkillisesti.

Le Hamas est-il une organisation terroriste ?

”J’ai [déjà] répondu, vous vous contenterez de ma réponse sur cette question”, réagit @MathildePanot.

Répondant à un journaliste qui estime qu’elle a ”un double langage”, la députée met un terme à la conférence de presse.#DirectAN pic.twitter.com/yNWtkYLtQV — LCP (@LCP) October 10, 2023

Keskustaoikeistolainen lainsäätäjä Le Rudulier sanoi, että ”kun Israel kärsi sen 9/11-iskusta Hamasin ohjusten ja kommandojoukkojen alla, äärivasemmistolaiset poliittiset liikkeet hyökkäsivät mieluummin Israelin demokratiaa vastaan kuin palestiinalaisia terroristeja ja islamistisia hyökkääjiä vastaan”.

”Kieltäytymällä tuomitsemasta näitä terroritekoja, puolustamalla terrorismia, näistä äärivasemmistolaisista vaaleilla valituista virkamiehistä on tullut Hamasin pikku lennätinoperaattoreita, terroristiliikkeen, joka virallisesti määrää Israelin tuhoamisesta ja juutalaisten tuhoamisesta”, hän lisäsi.

Myös oikeistolainen Kansallinen liittouma (Rassemblement National, RN) on arvostellut vasemmistoryhmiä eri puolilla Ranskaa.

”Kyse ei ole enää itsetyytyväisyydestä, vaan paljon pahemmasta”, huomautti RN:n lainsäätäjä Laure Lavalette. Puolueen johtaja Jordan Bardella puolestaan sanoi, että Panot’n jatkuva kieltäytyminen kutsumasta Hamasia terroristijärjestöksi ”ankkuroi LFI:n republikaanisen kentän ulkopuolelle ja asettaa sen häpeän leiriin”.

”Meidän on annettava Israelin hävittää Hamas samalla tavalla kuin haluan hävittää islamismin Ranskasta. Meidän on kuitenkin varmistettava, että suojelemme palestiinalaista siviiliväestöä, josta osa on Hamasin panttivankeja: Siellä on naisia ja lapsia”, sanoi Kansallinen liittouma (RN) parlamenttipuolueen johtaja Marine Le Pen ranskalaisen CNews-uutiskanavan haastattelussa tiistaina.

Lähde: Remix