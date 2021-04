Ranskalaiset upseerit varoittavat rotu- ja sisällissodasta

Kaksikymmentä kenraalia, sata vanhempaa upseeria ja yli tuhat muuta sotilasta allekirjoittivat Place Armes -sivuston hallinnoijan ja upseerin Jean-Pierre Fabre-Bernadacin aloitteesta vaatimuksen kunnian palauttamisesta poliittisessa toiminnassa.

– Hetki on vakava, Ranska on vaarassa, useat kuolettavat vaarat uhkaavat sitä. Me, jotka olemme eläkkeelläkin Ranskan sotilaita, emme voi nykyisissä olosuhteissa olla välinpitämättömiä kauniin maamme kohtalolle.

Upseerien mukaan Ranskan lippu ei ole vain kangaspalaa, vaan se kuvastaa niiden ihmisten perintöä kautta aikojen, jotka ovat ihonväristä tai uskosta riippumatta palvelleet Ranskaa ja antaneet henkensä sen puolesta. Lipusta, jonka puolesta monet ovat antaneet henkensä, löytyy kultakirjaimilla sanat ”Kunnia ja isänmaa”. Upseerit muistuttavat, että ”kunniamme vuoksi joudumme nyt tuomitsemaan hajaantumisen, joka vaikuttaa kotimaahamme.”

– Syrjintä, joka tietyn rasisminvastaisen toiminnan kautta ilmaistaan ​​yhdellä ainoalla tavoitteella: luoda maaperällämme levottomuutta, jopa vihaa yhteisöjen välillä. Nykyään jotkut puhuvat rasismista, alkuperäiskansoista ja dekoloniaalisista teorioista, mutta näiden termien kautta nämä vihamieliset ja fanaattiset kannattajat haluavat rotusodan. He halveksivat maatamme, sen perinteitä, kulttuuria ja haluavat sen hajoavan ottamalla pois sen menneisyyden ja historian. Siksi he hyökkäävät patsaiden avulla entispäivän armeijoiden ja siviilien loistoa vastaan analysoiden vuosisatoja vanhoja sanoja.

– Syrjintä, joka islamilaisuuden ja esikaupunkien jengien myötä johtaa monien alueiden erkaantumiseen kansakunnasta ja muuttumaan alueiksi, joissa sovelletaan perustuslain vastaisia ​​dogmeja. Jokainen ranskalainen on kuitenkin uskomuksistaan ​​riippumatta kotona kaikkialla Ranskassa; ei ole eikä saa olla yhtään kaupunkia tai lähiötä, jossa tasavallan lakeja ei sovelleta.

– Syrjintä, koska viha on etusijalla veljeyteen nähden mielenosoituksissa, joissa viranomaiset käyttävät poliisia välikäsinä ja syntipukkeina epätoivonsa ilmaisevia ranskalaisia vastaan. Tämä tapahtuu samalla kun naamioidut henkilöt ryöstävät yrityksiä ja uhkaavat lainvalvojia. Viimeksi mainitut soveltavat kuitenkin vain teidän, hallitsijoiden, antamia ohjeita, jotka ovat joskus ristiriitaisia.

– Vaarat kasvavat, väkivalta lisääntyy päivä päivältä. Kuka olisi voinut ennustaa kymmenen vuotta sitten, että professori joutuu jonain päivänä menettämään päänsä, kun hän poistuu koululta? Mutta me, kansakunnan palvelijat, jotka olemme aina olleet valmiita viemään sitoutumisemme loppuun saakka – kuten valtiomme armeija vaati – emme voi olla passiivisia sivustakatsojia tällaisten toimien edessä.

– Siksi on välttämätöntä, että maamme johtajat löytävät rohkeutta poistaa nämä vaarat. Tätä varten riittää usein voimassa olevien lakien soveltaminen ilman heikkoutta. Muistakaa, että kuten mekin, enemmistö kansalaisistamme on hämmentyneitä hiljaisuutenne vuoksi.

Upseerit myös muistuttavat belgialaisen kardinaali Mercierin sanoista: ”Kun varovaisuutta on kaikkialla, rohkeutta ei ole missään.”

– Joten, hyvät naiset ja herrat, ei enää viivytystä, hetki on vakava, työ on valtava; älkää tuhlaa aikaa, tietäkää, että olemme valmiita tukemaan politiikkaa, jossa otetaan huomioon kansakunnan turvaaminen.

Toisaalta, jos mitään ei tehdä, levottomuus leviää edelleen väistämättömästi yhteiskunnassa saavuttaen lopulta räjähdyspisteen. Seurauksena on ”aktiivipalveluksessa olevien toveriemme interventio vaarallisen tehtävän muodossa, jonka tarkoituksena on suojella sivilisaatiomme arvoja ja turvata maanmiehemme kansallisella alueella.”

– Kuten voimme nähdä, ei enää viivytyksiä, muuten sisällissota lopettaa tämän kasvavan kaaoksen, ja kuolemantapaukset, joista teillä on vastuu, lasketaan tuhansissa.

