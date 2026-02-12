Ranskalaismies rahoitti laajaa pedofiilirinkiä Senegalissa – lapsiin tartutettiin tarkoituksellisesti HIV-virus

Ranskalainen Pierre R., Beauvais’n (Oise) alueella toiminut ravintoloitsija, on epäiltynä laajasta ja vuosia jatkuneesta alaikäisiin kohdistuneesta seksuaalirikoskokonaisuudesta. Hänen väitetään rekrytoineen haavoittuvassa asemassa olevia, kodittomia ja orpoja lapsia Senegalissa ja Marokossa järjestääkseen ”seksijuhlia” ja tuottaakseen hyväksikäyttövideoita asiakkailleen.

Tutkinnan mukaan hänen toimintatapansa sisälsi jopa niin kutsuttujen ”seksikoulujen” perustamisen, joiden tarkoituksena oli ”kouluttaa tottelevaisia uhreja”.

Senegalilaispoliisi on pidättänyt 14 henkilöä tapaukseen liittyen, kertoo SenePlus, joka siteeraa Le Parisienin toimittaja Christel Brigaudeaun laajaa selvitystä.

Epäily: tarkoituksellisia HIV-tartuntoja uhrien kontrolloimiseksi

Tutkinnan mukaan Pierre R. meni niin pitkälle, että hän pyysi rekrytoijia ”tartuttamaan alaikäiset pojat tarkoituksellisesti HIV-viruksella, jotta heillä ei olisi enää mahdollisuutta irtautua hänen otteestaan”.

Brigaudeau kuvaa Le Parisienissa: ”Kroonisen, hoitamattomana hengenvaarallisen taudin tahallinen tartuttaminen näyttäytyi hänelle lisäkeinona alistaa uhrit maassa, jossa homoseksuaalisuus on tabu ja kriminalisoitu.”

Toiminta jatkunut vuosikymmenen – uhreiksi haettiin jopa 3–15-vuotiaita

Rikosvyyhti ulottuu kymmenen vuoden taakse. Varhaisissa viesteissään Pierre R. kuvaili aikomustaan perustaa ”seksikouluja” huomaamattomiin asuntoihin, jotta hän voisi ”rakentaa uhripoolin alaikäisten poikien seksuaalista hyväksikäyttöä varten – mahdollisimman nuorista lähtien”.

Senegalissa toimineita rekrytoijia ohjeistettiin etsimään 3–15-vuotiaita lapsia näihin ”kouluihin”. Yhdelle rekrytoijalle hän lähetti 450 euroa huoneen vuokraamista varten.

Vastineeksi ravintoloitsija vaati ”videotodisteita useista hyväksikäyttötapauksista noin 15-vuotiaaseen poikaan kohdistuen”, mutta ei ollut tyytyväinen saamaansa materiaaliin, koska siinä ei ollut hänen haluamiaan ”nuorempiin uhreihin kohdistuvia videoita”.

Epäilty kouluttajaverkosto ja yhteydet prostituutiopiireihin

Pierre R:n epäillään rakentaneen Senegalissa homoseksuaalisen prostituution ympärille verkoston ”kouluttajia”, joiden tehtävänä oli houkutella erittäin haavoittuvassa asemassa olevia poikia ja ”valmentaa” heitä seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Tutkinnassa siepatuissa viesteissä hän kutsui uhreja ”hyviksi passiiveiksi”, eli alistuviksi hyväksikäytettäviksi.

Vaikka rikokset tapahtuivat pääosin Senegalissa, uhreja rekrytoitiin myös Marokon turistikohteista, kuten Marrakeshista. Yksi hänen yhteyshenkilöistään sai noin 2 000 euroa neljän lapsen rekrytoimisesta Dakarista ja Marrakeshista – sekä heidän tartuttamisestaan HIV:llä, Le Parisien raportoi.

Rahavirrat ja matkat: yli 50 000 euroa ja useita vierailuja Senegaliin

Vuosien 2016 ja 2024 välillä Pierre R. tuki taloudellisesti useita kontaktejaan ja lähetti heille yhteensä yli 50 000 euroa. Hän matkusti Senegaliin kuusi kertaa, joko yksin tai tuttavien kanssa, erityisesti Saly-nimiseen rannikkokaupunkiin Dakarin eteläpuolelle.

Koraanikoulujen oppilaat erityisenä kohderyhmänä

Tutkijat ovat löytäneet viitteitä siitä, että osa uhreista oli koraanikoulujen oppilaita, niin kutsuttuja talibé-lapsia. Heidät on perinteisesti uskottu uskonnollisten koulujen kasvatettaviksi, mutta viime vuosina järjestöt ovat raportoineet vakavista väärinkäytöksistä.

Brigaudeau kirjoittaa: ”Monet talibé-lapset päätyvät kaduille, pakotettuina kerjäämään ja alttiina hyväksikäytölle. Heistä tulee helppoa saalista kaikenlaiselle ihmiskaupalle.”

Epäilty käytti verkossa nimimerkkejä ”papa”, ”boss” ja ”Peter Babtou”

Verkostoissa, joissa hän viestitteli senegalilaisten ja marokkolaisten yhteyshenkilöiden kanssa järjestääkseen ”seksijuhlia” itselleen tai asiakkailleen, Pierre R. käytti itsestään nimityksiä ”papa”, ”boss” ja nimimerkkiä ”Peter Babtou”, joka tarkoittaa ”Peter Valkoinen mies”.

Tutkinta jatkuu – uhrien määrä vielä epäselvä

Tutkinta uhrien määrästä ja rikosten laajuudesta on kesken. Tapauksen parissa työskentelevät Ranskan alaikäisyksikkö, keskusrikospoliisin ihmiskauppayksikkö (OCRTEH) sekä Oisen aluepoliisi.

