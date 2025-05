Ranskalaisnuori murhattiin raa’asti kirveellä Lidlin parkkipaikalla äitinsä nähden

Ranskalainen nuorukainen on menettänyt henkensä kolmen nuoren hyökättyä hänen kimppuunsa kirveellä Lidlin parkkipaikalla Nogent-sur-Oisessa tiistaina, ja video tapauksesta levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa.

17-vuotiaan uhrin kerrotaan saaneen kirveestä osuman kaulaan, ja ensihoitajien ponnisteluista huolimatta hänet julistettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla kello 20.00.

”Teräaseella, jonka tyyppi on vielä määrittelemättä, haavoittunut alaikäinen menetti nopeasti paljon verta”, Senlisin yleinen syyttäjä Loïc Abrial sanoi lausunnossaan. ”Pelastuslaitoksen työntekijöiden paikan päällä hoitama poika kävi läpi lukuisia elvytystoimenpiteitä. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hänet julistettiin kuolleeksi samana iltana.”

Hyökkäyksestä kuvatulla videolla kuullaan naisen huutavan, ja raporttien mukaan nainen on murhan uhrin äiti.

